Kijktips februari 2020: Joker, Picard en Timmy Fiasco

Met al die streamingdiensten raak je het overzicht zo kwijt. iPhoned plukt de pareltjes eruit die je echt niet mag missen. Dit zijn onze kijktips van februari 2020.

iPhoned kijktips februari 2020

Met streamingdiensten en andere manieren om films te huren en kopen, is het lastig om te weten wat je echt niet mag missen. iPhoned schiet te hulp. Naast onze maandelijkse Netflix-tips bieden we je ook een maandelijkse kijkgids met tips van andere diensten die je echt niet mag missen.

Apple TV Plus-update

Op Apple TV Plus kun je nu naar Little America kijken, met acht verhalen van immigranten in de Verenigde Staten. Ook is het eerste seizoen van Mythic Quest: Raven’s Banquet beschikbaar. Deze komische serie gaat over een gamestudio wiens game Mythic Quest niet zo populair meer is. Daar moet wat aan gebeuren. Verwacht een combinatie van Silicon Valley, Community en It’s Always Sunny in Philadelphia.

Vanaf 14 februari: Visible Out on Television

Apple TV Plus krijgt een vijfdelige documentaireserie over de Amerikaanse lhbtq+-beweging op televisie door de jaren heen. Met archiefmateriaal en interviews behandelt deze reeks onder andere lhbtq+-personages, mensen die uit te kast zijn gekomen op de televisie en homofobie.

Vanaf 6 maart: Amazing Stories

Amazing Stories is een serie van Steven Spielberg, waarin elke aflevering een nieuw sciencefictionverhaal wordt verteld door een andere regisseur en schrijver. De serie dient als reboot van de originele Amazing Stories, tevens gemaakt door Spielberg.

Vanaf 20 maart: The Banker

Twee mannen, gespeeld door Anthony Mackie en Samuel L. Jackson, hebben grootse plannen om als de eerste zwarte bankiers anderen zoals hen te helpen met het behalen van de ‘American Dream’. Maar om hun zaken te regelen, hebben ze een witte man (Nicholas Hoult) nodig als gezicht van de zaak. De twee breinen achter de onderneming doen zich ondertussen voor als chauffeur en conciërge.

Disney Plus-update

Hoewel het qua originele series ook bij Disney Plus nog traag verloopt, worden er wel nieuwe dingen toegevoegd. Zo kun je nu kijken naar Toy Story 4 en vanaf 22 februari kun je de nieuwe versie van The Lion King zien.

Timmy Fiasco: Privédetective

Nieuw is de grappige familiefilm Timmy Fiasco: Privédetective. Timmy is geen ster op school, want hij is veel te druk in zijn rol als detective. Belangrijke zaken moeten worden opgelost, zoals wie de rugtas van een jongen in zijn buurt heeft gestolen en waarom de hamster van school dood is. Dat hoeft hij niet alleen te doen, want een enorme ijsbeer volgt hem tijdens zijn avonturen.

Nu huur/te koop: Joker

Joaquin Phoenix is er vandoor gegaan met de Oscar voor beste acteur in een hoofdrol. Dat komt door zijn rol als Arthur Fleck, die in deze film uitgroeit tot de bekende superschurk Joker. Hij zit mentaal in de knoop en krijgt niet de hulp die hij zou moeten krijgen. Vervolgens komt hij in een gevaarlijke neerwaartse spiraal terecht.

Mag je niet missen: Picard (Prime Video)

Jean-Luc Picard is terug! Patrick Stewart stapt weer in zijn meest bekende rol als Starfleet-kapitein. Of toch niet helemaal? Picard is namelijk geen kapitein meer en Starfleet is ook niet meer wat het ooit was. Picard woont nu rustig op zijn wijngaard met een hond en wil er allemaal niets meer mee te maken hebben. Totdat een mysterie dat hem persoonlijk diep raakt, letterlijk op de stoep staat.

Netflix-tips

Check ook onze Netflix-tips voor februari 2020 met onder andere Studio Ghibli en Locke & Key. Maandelijks keren we terug met nieuwe Netflix-tips en andere kijktips. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app zodat je niets mist.