Met de kerstdagen wil je natuurlijk genieten van lekker eten, samen met je familie en vrienden. Daarbij mag natuurlijk de perfecte playlist met kerstliedjes niet ontbreken. Daarom hebben wij de beste afspeellijsten met kerstmuziek op Spotify en Apple Music voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kerstmuziek op Spotify en Apple Music

Tijdens het kerstdiner wil je natuurlijk op de achtergrond een heerlijk kerstnummer horen. Gelukkig staan Spotify en Apple Music vol met afspeellijsten met kerstmuziek. Daarmee zit je voor de rest van avond goed.

Afspeellijsten met kerstmuziek op Spotify

Kun je niet wachten en wil je meteen lekker meezingen met alle bekende kerstliedjes op Spotify? Dan hebben we hier de afspeellijst alvast voor je klaargezet. Door op de afspeelknop te drukken kun je nu meteen luisteren! Let op: je moet dan wel even inloggen met je Spotify-account om de complete nummers en afspeellijst te beluisteren.

Afspeellijsten met kerstmuziek op Apple Music

Meteen genieten van de muziek op Apple Music? Dan kun je de ‘Kerstpop’ afspeellijst hieronder al meteen beluisteren! Ook hier moet je inloggen met je account om de hele afspeellijst en de complete liedjes te beluisteren.

Behalve afspeellijsten zijn er bij beide muziekdiensten meer kerstliedjes te vinden. Je hoeft dan alleen maar te zoeken naar ‘Kerstmis’ of ‘Christmas’. Je hebt dan toegang tot nog veel meer leuke liedjes om tijdens de kerstdagen te beluisteren.

Kerstmuziek op YouTube

Heb je geen Spotify of Apple Music om naar kerstmuziek te luisteren? Of vind je het juist leuk om (muziek)video’s van kerstnummers te bekijken? Dan kun je terecht op YouTube. Ook hier zijn er genoeg afspeellijsten met kerstmuziek te vinden.

Doe je aan ‘Whamageddon’? Check dan deze playlists!

Als Kerst-fan is de kans groot dat je Last Christmas van WHAM! gaat horen. Toch is er een groeiende groep mensen die er een sport van maakt om iedere december juist dit nummer te vermijden. Whamageddon is een jaarlijkse challenge dat wordt gespeeld tussen 1 december tot 24 december. In deze periode is het de sport om niet te luisteren naar ‘Last Christmas’ van Wham!. Gelukkig hebben wij de perfecte kerstlijst zónder deze versie van het nummer voor je gevonden.

