De kerstvakantie staat voor de deur en dat betekent dat er waarschijnlijk een moment gaat komen dat je lekker de hele dag onder een kleedje op de bank kerstfilms gaat kijken. Maar door het grote aanbod is het moeilijk om iets uit te kiezen. iPhoned helpt je een handje en zet de leukste kerstfilms en series voor je op een rij.



1. Hjem til Jul

Als je op zoek bent naar een laagdrempelige, hartverwarmende serie dan zit je goed bij de Noorse serie ‘Hjem til Jul’ wat ‘Thuis voor kerst’ betekent. De vrijgezelle Johanne flapt er tijdens een bezoek aan haar familie uit dat ze een vriend heeft.

Iedereen is blij verrast en wil haar vriend graag ontmoeten tijdens kerst. Maar het was een leugen. Nu heeft Johanne nog 24 dagen om een vriend te zoeken, en heeft ze de ene vreemde date na de andere. Met maar zes afleveringen van 30 minuten vlieg je zó door deze romantische feel-good serie heen.

2. Bad moms Christmas

Op zoek naar een grappige film om te kijken met je vrienden, maar wil je wél in de kerstsfeer blijven? Dan is A Bad Moms Christmas de perfecte film. Vooral als je de eerste Bad Moms film kent. De drie Bad Moms Amy, Carla en Kiki worden gespeeld door Mila Kunis, Kathryn Hahn en Kristen Bell. In dit vervolg zijn niet alleen de slechte moeders terug, maar ook hun eigen moeders komen onaangekondigd langs om kerst te vieren.

Dit levert natuurlijk heel wat problemen op. De ene moeder kan haar dochter niet loslaten, de ander is er nooit, en weer de ander verwacht heel veel van haar dochter. De Bad Moms proberen hier (op hun eigen manier) mee om te gaan. Het is geen hoogstaande film, maar wel zeer vermakelijk.

3. Sugar Rush Christmas

Sugar Rush is een bakwedstrijd die lekker wegkijkt. In de kersteditie van dit programma maken de kandidaten allerlei zoete lekkernijen in kerstsfeer. De kandidaten werken in teams van twee en krijgen drie uur de tijd voor drie uitdagingen in kerst-thema. Als ze één uitdaging af hebben drukken ze op de knop en pauzeren ze de tijd.

Op die manier kan het dus ook tactisch zijn: als ze bijvoorbeeld extra lang de tijd willen hebben voor een spektakel-stuk, kunnen ze ervoor kiezen om minder lang over de andere uitdagingen te doen. Maar let wel: de teams worden per ronde beoordeeld en iedere ronde wordt het slechtste team naar huis gestuurd. Iedere ronde moet dus wel goed genoeg zijn. Spannend, en heerlijk om zonder stress te kijken vanaf de bank.

4. Klaus

Deze animatiefilm is pas sinds november uit en is een nieuw verhaal over het ontstaan van de kerstman. Het verhaal speelt zich af in de 19e eeuw, in het verre noorden waar een postbode bevriend raakt met de eenzame speelgoedmaker: Klaus. De film is een soort combinatie tussen een animatiefilm en een tekenfilm.

Klaus heeft veel oud speelgoed en de postbode, Jasper, biedt aan om deze gratis bij arme kinderen te brengen. Samen gaan ze met de arrenslee op pad. Kinderen beginnen brieven te schrijven naar meneer Klaus over het speelgoed dat ze willen. Ondanks de nodige tegenslag maakt het duo zelfs de ongelukkigsten blij. Een heerlijke feel-good film die je op het puntje van je stoel laat zitten.

5. Love actually

Een klassieker die niet mag ontbreken: Love Actually. Het is inmiddels al 16 jaar geleden dat deze romantische komedie uitkwam, maar dat maakt hem niet minder leuk.

De film speelt zich voornamelijk af in Engeland en volgt een aantal verhaallijnen van koppels waarbij in de periode voor kerst zowel nieuwe liefdes ontstaan als oude liefdes worden opgerakeld.



6. Let it snow

Deze nieuwe romantische komedie is gebaseerd op de gelijknamige roman van onder andere John Green, die ook The Fault in Our Stars schreef. Het clichégehalte is precies op het juiste niveau in deze kerstfilm. Het speelt zich af op kerstavond. Het begint met een meisje, Julie die een popster ontmoet in de trein.

Wanneer de trein vast komt te staan lopen de twee naar huis. Julie vertelt hem over een belangrijke keuze die ze moet maken. De liefde tussen de twee bloeit op terwijl aan de andere kant van de stad “Waffle Town” medewerkster Dorrie hopeloos verliefd is op een cheerleader. Daarnaast verklaart Tobin de liefde aan zijn beste vriendin en houdt een vriend van hem een groot feest.

Poll: Welke kerstfilms mis je nog?

Staat jouw favoriete kerstfilm van Netflix niet in dit lijstje? Vul de poll hieronder in en laat ons weten welke film of serie je echt gezien moet hebben deze kerst!