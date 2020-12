De kerstvakantie ziet er dit jaar iets anders uit dan normaal. Gelukkig staan er ook in 2020 weer heel veel mooie kerstfilms op Netflix! Heb je moeite met kiezen? Wij zetten 6 leuke titels voor je op een rijtje.

Dit zijn in 2020 de 6 leukste kerstfilms op Netflix

Wie zegt dat binnenzitten tijdens de kerstvakantie vervelend is? Netflix heeft een enorme collectie kerstfilms, waarmee je ook in 2020 weer vele uurtjes plezier kunt beleven. Dit zijn onze 6 tips voor de feestdagen.

1. Jingle Jangle: A Christmas Journey

Netflix pakt flink uit met deze eigen productie, die draait om de excentrieke uitvinder Jeronicus (Forest Whitaker). Na de dood van zijn vrouw is hij aan lager wal geraakt. Met behulp van zijn kleindochter probeert Jeronicus het vuur in zijn leven weer terug te vinden.

Dat verhaaltje doet er eigenlijk nauwelijks toe, want Jingle Jangle is vooral een audiovisueel feestje. De steampunk-decors zijn prachtig en de opzwepende musicalnummers laten je swingen op de bank. Dit is echt zo’n kerstfilm die jong én oud aan zal spreken.

2. The Christmas Chronicles 1 & 2

Wie op zoek is naar een kerstfilm met wat pit zit goed bij The Christmas Chronicles. In de eerste film uit 2018 proberen Kate en Teddy de kerstman vast te leggen op beeld met een twintig jaar oude camera. Dat leidt tot een bijzonder avontuur. Kurt Russell speelt de kerstman, die iets meer sarcasme in huis heeft dan je zou verwachten.

Inmiddels staat er ook een vervolg op Netflix. Daarin reist Kate naar het dorp van de kerstman, waar ze zijn vrouw ontmoet: “Mrs. Clause”. Samen moeten ze ervoor zorgen dat de locatie van het dorp geheim blijft. Als dat niet lukt, is het kerstfeest voor altijd verloren.

3. How The Grinch Stole Christmas

In deze klassieker uit 2000 speelt Jim Carrey The Grinch, een groen monster dat het kerstfeest van het volkje ‘De Wie’s’ wil verpesten. Op kerstavond bezoekt hij hun dorp om alle cadeautjes te stelen. Dan ontmoet hij Cindy Lou, het enige kind dat niet bang is voor The Grinch.

Wat er vervolgens gebeurt laat zich raden. Dit schattige meisje laat het hart van het monster langzaam smelten. Jim Carrey is perfect gecast in deze heerlijke kerstfilm. Leuk weetje: het meisje wordt gespeeld door Taylor Momsen. Inmiddels is zij de stoere zangeres van rockband The Pretty Reckless.

4. The Night Before

Heb je geen in zoetsappige kerstverhaaltjes? Dan is The Night Before zeker een aanrader. Deze comedy met Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt en Anthony Mackie draait om drie beste vrienden die alleen geïnteresseerd zijn in drank en vrouwen. Op kerstavond gaan ze op zoek naar het ultieme feestje.

Je begrijpt: erg subtiel gaat het er niet aan toe. Het verhaal heeft wel een emotionele kant, maar draait toch vooral om harde grappen, domme ideeën en hilarische avonturen. Wie films als Bad Neighbours kan waarderen, zal hier ook zeker om kunnen lachen.

Wil je toch liever iets hartverwarmends? Gelukkig staan er in 2020 ook weer veel kerstfilms vol romantiek op Netflix. Nieuw dit jaar is Holidate met Emma Roberts en Luke Bracey. Deze twee eeuwige singles hebben geen zin meer om met kerst alleen naar hun familie te gaan. Ze spreken daarom af om elkaars date te zijn.

Wie weleens een romantische komedie heeft gezien, weet natuurlijk al hoe dit verder gaat. Na een tijdje begint er toch iets te kriebelen wat op echte liefde lijkt. Holidate is geen heel originele film, maar geeft je wel een fijn shotje amour.

6. The Polar Express

Wie kleine kinderen heeft, moet zeker The Polar Express eens opzetten. Het verhaal draait om een achtjarige jongen die niet meer helemaal zeker weet of de kerstman wel bestaat. Tot hij ‘s avond wordt gewekt door een enorme trein. Die neemt hem mee naar de Noordpool, waar hij grootse avonturen beleeft en wijze lessen leert.

Tom Hanks speelt maar liefst zes rollen in deze echte kerstklassieker. De computeranimatie ziet er inmiddels een beetje gedateerd uit, maar het sfeertje is nog steeds heerlijk. De hele film is een ode aan de fantasie, die pas verdwijnt als je er niet meer in gelooft.

Nog meer kerstfilms?

Kun jij maar geen genoeg krijgen van al die fijne kerstfilms? Netflix heeft zelf een handig overzicht van alle kersttitels die de dienst aanbiedt. Je zit deze vakantie dus nooit zonder hartverwarmend vermaak.