Hoe sterk is het Keramisch Schild? Verschillende Youtubers nemen de proef op de som en doen het onwaarschijnlijke: doelgericht het scherm tot het uiterste drijven.

Hoe krachtig is het Keramisch Schild?

Expres het scherm van een gloednieuwe iPhone 12 breken: sommige Youtubers doen dit in naam van de wetenschap. Of eigenlijk, voor de consument. Is het Keramisch Schild een slimme marketingtruc of is de iPhone 12-serie echt valbestendig? Gewapend met een krachtmeter en een ladder worden de schermen op de proef gesteld.

iPhone 12 versus krachtmeter

Het YouTube-kanaal MobileReviewsEh test de duurzaamheid van het iPhone 12-scherm met behulp van een krachtmeter. Het kanaal vergelijkt het Keramisch Schild met het scherm van de iPhone 11.

De conclusie van de eerste test is dat het iPhone 11-scherm breekt bij 352 Newton druk. De iPhone 12 met Keramisch Schild bezwijkt bij 443 Newton aan druk. Voor de niet natuurkundige onder ons: 443 Newton druk bereik je niet zomaar, daar is in het geval van deze video aardig wat (spier)kracht voor nodig.

MobileReviewsEh vervolgt de video met een aantal krastests. Zoals verwacht is de iPhone 12 bestand tegen krassen van munten, sleutels en een zakmes. De iPhone 11 komt hier ook ongeschonden uit de test.

De uiteindelijke conclusie is dat het scherm van de iPhone 12, met dank aan het Keramisch Schild, minder snel breekt dan het scherm van zijn voorganger. Verder lijken ze veel op elkaar. Beide telefoons zijn namelijk even gevoelig voor krassen en slijtage.

iPhone 12 versus valtests

YouTuber EveryThingApplePro kwam tot vergelijkbare resultaten in een reeks valtests. De eerste test, een val van heuphoogte, brengt opvallend genoeg wat schade mee. Het scherm is nog volledig intact, maar er is wel een flinke deuk zichtbaar in de onderste rand van de ‘normale’ iPhone 12.

De schermen van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro overleven zelfs een val van 3 meter met minimale schade. Alleen de achterkant van beide toestellen verbrijzeld bij een val van diezelfde hoogte.

EveryThingApplePro concludeert dat het scherm inderdaad heel krachtig is. Het is echter wel goed om te benoemen dat een een ongeschonden buitenkant niet direct betekent dat de binnenkant nog in orde is.

