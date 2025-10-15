iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

Apple brengt dit kenmerk van een oudere iPhone Pro in 2026 terug
Maurice Snijders
15 oktober 2025, 12:21
2 min leestijd
Apple brengt dit kenmerk van een oudere iPhone Pro in 2026 terug

Niet alles was vroeger beter, maar sommige dingen wel – de iPhones van 2026 krijgen dit kenmerk van een oudere iPhone Pro toch weer terug.

Lees verder na de advertentie.

Dit kenmerk van een oudere iPhone Pro komt in 2026 terug

Wat hebben de huidige iPhone 17 Pro-modellen niet, wat oudere iPhone Pro-modellen wel hebben? Juist, ze zijn gemaakt van aluminium en niet van titanium. Apple introduceerde titanium in 2023 op de Pro-modellen, maar stopte daar dit jaar weer mee. De iPhone 17 Pro en 17 Pro Max zijn dus van aluminium, waardoor nog maar één van de vier modellen titanium bevat: de iPhone Air. Maar volgens geruchten komt titanium in de iPhone-serie van 2026 weer terug.

2026 terug

De iPhone-lijn is dit jaar voor het eerst sinds lange tijd veranderd: de nieuwe iPhone Air vervangt het Plus-model. Toch zitten er in 2026 nog meer veranderingen aan te komen. Geruchten wijzen erop dat de iPhone-lijn van volgend jaar er als volgt uitziet:

  • iPhone Air 2
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Fold / iPhone Ultra

Het zal je direct opvallen dat er geen ‘reguliere’ iPhone 18 bij staat. Apple zou van plan zijn om dat model door te schuiven naar het volgende voorjaar. Zo wil het bedrijf voorkomen dat het teveel verschillende modellen tegelijkertijd op de markt brengt. Hoe dan ook, volgens de laatste geruchten brengt Apple in de iPhone 18-serie van 2026 titanium weer terug.

In 2026 is de helft van de nieuwe iPhones weer van titanium

De afgelopen twee jaar was titanium een belangrijk onderscheidend kenmerk van de Pro-modellen. Zowel de iPhone 15 Pro als de 16 Pro zijn gemaakt van titanium. Maar dit jaar is Apple overgestapt op aluminium voor de iPhone 17 Pro, terwijl de iPhone Air juist wel van titanium werd gemaakt.

fold

Titanium komt dus terug in 2026 en zal zich concentreren op de nieuwe vouwbare iPhone (Fold) en de iPhone Air 2. Aangezien het basismodel uit de herfstcollectie wordt gehaald, betekent dit dat de helft van de nieuwe iPhones in 2026 weer van titanium zijn. Net zoals dat tot voor kort het geval was. Het enige verschil is dat voorheen de Pro en Pro Max de enige modellen met titanium waren en dat dit volgend jaar juist de enige modellen zonder titanium zijn.

Wil je niets missen van de ontwikkeling van de nieuwe iPhones? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: phonearena
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple

Bekijk ook

MacBook Pro 2025 onthuld: M5-chip maakt de beste MacBook nog beter

MacBook Pro 2025 onthuld: M5-chip maakt de beste MacBook nog beter

Vandaag 15:22

Apple brengt een nieuwe Vision Pro uit met een veel snellere chip

Apple brengt een nieuwe Vision Pro uit met een veel snellere chip

Vandaag 15:20

Breaking
iPad Pro 2025 aangekondigd: nieuwe M5-chip én een lagere prijs

iPad Pro 2025 aangekondigd: nieuwe M5-chip én een lagere prijs

Vandaag 15:15

Apple TV 4K 2025 verschijnt al snel (met nóg een nieuw apparaat)

Apple TV 4K 2025 verschijnt al snel (met nóg een nieuw apparaat)

Vandaag 11:23

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren