Apple brengt dit kenmerk van een oudere iPhone Pro in 2026 terug

Niet alles was vroeger beter, maar sommige dingen wel – de iPhones van 2026 krijgen dit kenmerk van een oudere iPhone Pro toch weer terug.

Dit kenmerk van een oudere iPhone Pro komt in 2026 terug

Wat hebben de huidige iPhone 17 Pro-modellen niet, wat oudere iPhone Pro-modellen wel hebben? Juist, ze zijn gemaakt van aluminium en niet van titanium. Apple introduceerde titanium in 2023 op de Pro-modellen, maar stopte daar dit jaar weer mee. De iPhone 17 Pro en 17 Pro Max zijn dus van aluminium, waardoor nog maar één van de vier modellen titanium bevat: de iPhone Air. Maar volgens geruchten komt titanium in de iPhone-serie van 2026 weer terug.

De iPhone-lijn is dit jaar voor het eerst sinds lange tijd veranderd: de nieuwe iPhone Air vervangt het Plus-model. Toch zitten er in 2026 nog meer veranderingen aan te komen. Geruchten wijzen erop dat de iPhone-lijn van volgend jaar er als volgt uitziet:

iPhone Air 2

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold / iPhone Ultra

Het zal je direct opvallen dat er geen ‘reguliere’ iPhone 18 bij staat. Apple zou van plan zijn om dat model door te schuiven naar het volgende voorjaar. Zo wil het bedrijf voorkomen dat het teveel verschillende modellen tegelijkertijd op de markt brengt. Hoe dan ook, volgens de laatste geruchten brengt Apple in de iPhone 18-serie van 2026 titanium weer terug.

In 2026 is de helft van de nieuwe iPhones weer van titanium

De afgelopen twee jaar was titanium een belangrijk onderscheidend kenmerk van de Pro-modellen. Zowel de iPhone 15 Pro als de 16 Pro zijn gemaakt van titanium. Maar dit jaar is Apple overgestapt op aluminium voor de iPhone 17 Pro, terwijl de iPhone Air juist wel van titanium werd gemaakt.

Titanium komt dus terug in 2026 en zal zich concentreren op de nieuwe vouwbare iPhone (Fold) en de iPhone Air 2. Aangezien het basismodel uit de herfstcollectie wordt gehaald, betekent dit dat de helft van de nieuwe iPhones in 2026 weer van titanium zijn. Net zoals dat tot voor kort het geval was. Het enige verschil is dat voorheen de Pro en Pro Max de enige modellen met titanium waren en dat dit volgend jaar juist de enige modellen zonder titanium zijn.

