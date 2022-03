Hierom moet je Kaspersky op je iPhone of Mac snel verwijderen

Gebruik je software van Kaspersky op je iPhone of Mac? Dan is het nu tijd om afscheid te nemen. Volgens bronnen kan de Russische overheid het programma gebruiken voor cyberaanvallen.

Duitse BSI waarschuwt voor Kaspersky

Het nieuws komt via de Duitse BSI, die zich bezighoudt met IT-veiligheid. De overheidsinstantie heeft een officiële waarschuwing uitgesproken voor ‘het gebruik van de antivirussoftware van de Russische ontwikkelaar Kaspersky’. Volgens de BSI is er door de oorlog in Oekraïne geen vertrouwen meer in ‘de betrouwbaarheid’ en het ‘authentiek vermogen om te handelen’ van Kaspersky.

Zo zegt de BSI dat een Russische IT-fabrikant zelf cyberaanvallen kan uitvoeren, dat hij gedwongen kan worden om andere systemen aan te vallen of dat hij zelf slachtoffer wordt van een cyberaanval. In het laatste geval kunnen de apps en programma’s worden gebruikt om aanvallen tegen zijn eigen klanten uit te voeren.

Kaspersky: we helpen niet mee!

De BSI raadt daarom aan om apps en programma van antivirussoftware van de firma Kaspersky te vervangen door alternatieve producten. In een eerste verklaring laat de fabrikant aan het Duitse heise online weten dat hij oneerlijk behandeld wordt: ‘Kaspersky is een internationaal, onafhankelijk, particulier bedrijf zonder banden met regeringen, ook niet met Rusland. We hebben nog nooit een regering geholpen met cyberspionage en zullen dat ook nooit doen.

In Nederland was Kaspersky al uit den boze

De Nederlandse Rijksoverheid had overigens al in 2018 besloten dat antivirussoftware niet meer gebruikt mag worden. Destijds was dat een een voorzorgsmaatregel omdat het risico bestond dat de Russische geheime dienst de software kon gebruiken om Nederland te bespioneren.

De analyse die toe de basis vormde voor dit advies, is sinds begin deze maand openbaar gemaakt. Ook hierin staat dat de kans groot is dat Kaspersky tegen zijn wil moet meewerken met de Russische staat. Kortom: heb je ergens op je apparaten nog software van Kaspersky staan? Verwijder deze dan zo snel mogelijk.

