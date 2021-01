Apple-hardwaredirecteur Dan Riccio legt zijn verantwoordelijkheden neer en gaat werken aan een “nieuw project”. Zijn functie wordt overgenomen door John Ternus, die voorheen onderdirecteur was.

Lees verder na de advertentie.

John Ternus is nieuwe hardwarebaas bij Apple

Dat maakt Apple bekend. Riccio gaat aan een “nieuw project” werken en rapporteert hierbij direct aan Tim Cook, de algemeen directeur van het bedrijf. “Iedere innovatie waaraan Dan heeft bijgedragen, heeft van Apple een beter bedrijf gemaakt. We zijn dan ook verheugd dat hij onderdeel blijft van het team”, aldus Cook.

Riccio draagt zijn verantwoordelijkheden over aan John Ternus. Ternus was voorheen vicepresident van Apples hardwaredivisie en wordt nu gepromoveerd naar president. “John is dankzij zijn expertise en ervaring een visionaire leider voor ons hardwareteam”, zegt Cook.

Dan Riccio.

Ternus werkt bijna 20 jaar bij Apple en heeft onder meer bijgedragen aan de eerste AirPods en iPad. Ook werkte Ternus aan de technologie van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro, die afgelopen jaar zijn uitgekomen.

Riccio begon zijn loopbaan bij Apple in 1998 als manager van het productdesignteam. Gedurende zijn carrière was hij onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de iPad, eerste iMac-computer en AirPods Max-headset. Ook was Riccio nauw betrokken bij de eerste MacBooks met M1-chip, die recentelijk zijn uitgekomen.

Aan welk project gaat Riccio werken?

Apple maakt niet bekend aan welk project Riccio gaat werken. In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat de topman aan de slag gaat met Project Titan, oftewel de Apple Car. Achter de schermen schijnt het bedrijf al jaren aan een zelfrijdende elektrische auto te sleutelen.

Een andere mogelijkheid is dat Apple zich vooral richt op het ontwikkelen van software voor wagens van andere fabrikanten. Mogelijk gaat het hier om een uitgebreidere versie van CarPlay.

Lees verder: Apple Car: dit weten we al over Apples eerste auto