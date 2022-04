iWork-apps voor iOS en MacOS: deze nieuwe functies komen erbij

Apple heeft zijn iWork-apps voorzien van een aantal nieuwe functies. De zijn nu gratis te updaten via de App Store. In dit artikel lees je alles over de nieuwe features.

Pages, Keynote en Numbers krijgen nieuwe functies

De populaire iWork-apps van Apple krijgen er een aantal functies bij. Het gaat om de apps Keynote – vergelijkbaar met Microsoft PowerPoint – en de krachtige tekstverwerker Pages. Ook Numbers krijgt een update. De updates brengen per app verschillende features met zich mee.

Zo kun je in Pages voortaan overal in je document paginanummers toevoegen en wijzig je de lettergrootte nauwkeuriger tot twee decimalen. In iOS is het nu mogelijk om direct een nieuw document te openen vanaf het thuisscherm. Dit doe je door het app-icoon een tijdje ingedrukt te houden. Schrijf je boeken? Die zijn nu met een maximale bestandsgrootte van 2GB voortaan direct naar Apple Books te publiceren.

Keynote krijgt er wat minder nieuwe functies bij. Dia’s zijn voortaan tot een maximaal zoomniveau van 400 procent te vergroten, wat fijn is als je erg gesteld bent op details. Ook kun je de lettergrootte nauwkeuriger tot twee decimalen wijzigen, net als in Pages.

Numbers krijgt drie handige functies. Je kunt voortaan momentopnames van tabelcellen zonder formules, categorieën of verborgen waarden kopiëren. Het nauwkeuriger wijzigen van de lettergrootte is ook in Numbers van de partij. Tot slot kun je Apples VoiceOver vanaf nu gebruiken om formules aan te maken en cellen snel te vullen.

Meer over de iWork-apps van Apple

Apples iWork-apps zijn automatisch voorgeïnstalleerd op ieder Apple-device, dus je kunt direct na de aanschaf van je nieuwe iPhone, iPad of Mac aan de slag. De volledige versies van soortgelijke programma’s (zoals Word, PowerPoint en Excel) kosten vaak behoorlijk veel geld.

Apples iWork-apps doen echter grotendeels hetzelfde en zijn ook volledig compatible met hun Microsoft-concurrenten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld tekstbestanden in Word en Pages kan openen. Het is dus niet gek dat veel Apple-gebruikers werken met de iWork-apps.

Maak jij ook gebruik van Pages, Keynote en Numbers? Zijn er nog bepaalde features die je mist? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

