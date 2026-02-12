Irritante WhatsApp-functie verschijnt in al je chats (en uitzetten kan niet)

WhatsApp heeft sinds een tijdje een irritante nieuwe functie aan de app toegevoegd, die je niet eens kunt uitschakelen – dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Irritante WhatsApp-functie verschijnt in al je chats

WhatsApp voegt geregeld nieuwe functies toe aan de app en over het algemeen zijn dat welkome verbeteringen. Nu blijkt dat er soms ook functies worden toegevoegd waar lang niet iedereen op zit te wachten en die je bovendien ook nog niet kunt uitschakelen. In dit geval gaat het om een vernieuwde functie en die heet ‘Info’.

Het idee van de functie Info is dat je al je contactpersonen kunt laten weten waarom je niet kunt chatten, of waarover je wel wilt chatten, met slechts een emoji en een korte zin. Klinkt bekend? Dat kan kloppen, want het is zo’n beetje de eerste extra functie die WhatsApp lang geleden toevoegde. In die tijd stond er standaard al “Hey There! I am using WhatsApp.” ingevuld.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De functie Info

WhatsApp heeft de functie Info destijds in het leven geroepen om gebruikers de mogelijkheid te bieden om snel te delen wat er in hun leven speelt. Dat was handig voor mensen die er gebruik van maakten en verder niet irritant voor mensen die er geen gebruik van maakten. De vernieuwde WhatsApp-functie Info is volgens het bedrijf zichtbaarder, sneller en gebruiksvriendelijker – maar ook irritanter.

Het aanpassen van Info is niet veranderd, de zichtbaarheid ervan wel. Info is nu namelijk zichtbaar in al je chats en in je profiel. Contactpersonen kunnen ook rechtstreeks reageren op iemands Info door erop te tikken in een chat. De Info verloopt standaard na één dag, maar je kunt wel instellen dat deze sneller verdwijnt (of juist later).

De functie Info uitschakelen kan helaas niet. Je kunt alleen géén informatie invullen, of een heel korte timer instellen. En als je wel informatie invult, kun je in de privacyinstellingen gelukkig wel zelf bepalen wie je Info kan zien.

Wil je voortaan altijd op de hoogte blijven van alle nieuwe, al dan niet irritante, WhatsApp-functies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan zorgen wij ervoor dat je er nooit meer iets van mist!