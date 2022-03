iRobot met Siri: vanaf deze zomer reageert je Roomba op je stem

Heb je een Roomba? Of twijfel je nog om er een te kopen? In beide gevallen hebben we goed nieuws! De iRobot Roomba wordt binnenkort nog beter, want hij is dan aan te sturen met Siri.

iRobot Roomba: binnenkort met Siri

Straks is het mogelijk om elke Roomba-stofzuigrobot en Braava-dweilrobot aan te sturen via je iPhone met Siri. Het wordt daarmee nog makkelijker om je hulp in het huishouden te gebruiken. Tot voor kort was je aangewezen op de app Opdrachten en IFTTT (If This Then That). Het was hiermee mogelijk om spraakopdrachten te gebruiken, maar je moest daar wel even goed induiken om het allemaal lekker werkend te krijgen.

Dat hoeft straks gelukkig niet meer. Met de update wordt het gemakkelijker om je Roomba van iRobot met Siri opdrachten te geven. Dit kan een simpele opdracht zijn, zoals ‘begin met stofzuigen’, maar rond de zomer is het ook mogelijk om echt specifieke commando’s te geven. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van een specifieke ruimte of op een bepaalde tijd.

Meer nieuwe functies: kinderslot en niet-storen

Binnenkort komt er nog een andere functie bij: ‘niet storen’. Hiermee voorkom je dat de stofzuigerrobot gaat schoonmaken wanneer je dat even net niet wilt. Verder is er een speciaal kinderslot (ook voor dieren) die ervoor zorgt dat ze niet per ongeluk op de startknop van de Roomba kunnen drukken.

Review iRobot Roomba j7+

Onlangs hebben we in de review van de iRobot Roomba j7+ nog nog geschreven dat de stofzuiger gemakkelijk in gebruik is én onderhoudsvriendelijk. We vonden het wel jammer dat er geen automatische ondersteuning was voor Siri. Daar gaat nu dus verandering in komen, wanneer de iRobot Roomba ondersteuning krijgt voor Siri met de update in de komende zomer.

iRobot Roomba kopen

Ben je nog op zoek naar een goede robotstofzuiger? Dan is de iRobot Roomba j7+ een prima keuze. De iRobot Roomba j7+ heeft een adviesprijs van 999 euro en je koopt hem (onder meer) bij onderstaande webshops. De Roomba j7, zonder de Clean Base, heeft een adviesprijs van 749 euro.

