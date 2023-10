De iPod was weer even te koop – maakt hij een comeback?

De iPod is absoluut iconisch, maar sinds mei 2022 wordt de muziekspeler niet meer gemaakt. Toch was de iPod deze week weer even te koop: maakt hij een comeback?

iPod weer te koop

Het was een boeiende verrassing: de winkel Urban Outfitters bood eerder deze week opeens weer iPods aan, van de iPod mini (2004) tot de vijfde generatie iPod (2005). Helemaal retro dus – maar eigenlijk ook weer niet. Want de achterzijde van de iPods was haast zonder krassen, de ingebouwde harde schijf was vervangen door modern flashgeheugen, en je kreeg er een kabeltje en oortjes bij.

Wat dat mocht kosten? $ 199 voor de iPod mini, en maar liefst $ 349 voor het nieuwste iPod-model uit 2005. Dat zijn prijzen waar je u tegen zegt, al helemaal omdat deze modellen in de tijd gloednieuw goedkoper waren. Toch waren alle iPods die in de webshop van Urban Outfitters stonden binnen no time uitverkocht.

De comeback van de iPod

Er is dus duidelijk nog vraag naar de muziekspeler van Apple. En dat is wel te verklaren. Sowieso doen vintage Apple-producten het nogal goed: werp maar eens een blik op de veilingssite Catawiki. Maar er is ook een trend gaande waarbij met name jongeren sociale media en eindeloze tijdlijnen opzij zetten– daarbij gaan ze zelfs zo ver om een ouderwets mobieltje te gebruiken. Als je dan toch muziek wil luisteren, is een echte iPod verreweg de beste manier om dat te doen.

De iPods van Urban Outfitters zijn nu dus wel uitverkocht. Maar dat betekent niet dat je ze nergens meer kunt krijgen! Dit zijn de beste plekken om op dit moment een iPod te bemachtigen:

Let daarbij wel op de staat van de accu en de interne schijf. Ben je een beetje een knutselaar, dan kun je die onderdelen gemakkelijk vervangen – reparatiesite iFixit helpt je daarbij.

