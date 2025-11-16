iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd!

Bekijk actie

iPod bestaat 24 jaar: het apparaat dat de muziekwereld voorgoed veranderde

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
16 november 2025, 14:07
2 min leestijd
iPod bestaat 24 jaar: het apparaat dat de muziekwereld voorgoed veranderde

Ken je de iPod nog? De populaire muziekspeler was er in allerlei afmetingen en zette de muziekwereld op zijn kop.

Lees verder na de advertentie.

iPod bestaat 24 jaar: het apparaat dat de muziekwereld voorgoed veranderde

De iPod was jarenlang een van de meest populaire muziekspelers van Apple. Dankzij het strakke ontwerp en de eenvoudige bediening groeide het apparaat uit tot een wereldwijd fenomeen.

Je kon er in het begin alleen muziek mee afspelen. Zelf iets aanpassen of downloaden kon toen niet echt. Je moest je muzieknummers handmatig overzetten via iTunes op je computer (pc of Mac). Latere versies van de iPod kregen echter steeds meer functies die de iPod een stuk veelzijdiger maakten.

iPod generaties

Sinds de komst van de iPhone begon de populariteit van de iPod langzaam af te zwakken. Dat was eigenlijk ook wel logisch, want Apple’s smartphone kon alles wat de iPod deed (en nog veel meer).

De iPod werd daardoor steeds meer gezien als een afgeslankte iPhone en de muziekspeler was eigenlijk overbodig geworden. De jaren daarop zakte de verkopen in en in 2022 besloot Apple definitief te stoppen met de verkoop. De pagina waarop Apple aankondigde te stoppen met de productie van de iPod is nog steeds online te bekijken.

Marketingmanager Greg Joswiak zei op de website van Apple dat de geest van de iPod nog steeds voortleeft: ‘Al onze producten bieden een geweldige muziekervaring. Van de iPhone tot de Apple Watch en de HomePod mini en op de MaciPad en Apple TV. En Apple Music levert toonaangevende geluidkwaliteit met ondersteuning voor Spatial Audio.’

mp3 verouderd

Mis je de look van de iPod? Dan hebben we goed nieuws. Met de wallpapers in het artikel hieronder geef je jouw iPhone het uiterlijk van de iPod van 24 jaar geleden.

Maak van je iPhone een iPod met deze wallpapers

Maak van je iPhone een iPod met deze wallpapers

Lees verder

Al het Apple-nieuws meteen in je mailbox!

Wil je meer lezen over Apple-producten? Of ben je op zoek naar de beste Apple-tips? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond

Bekijk ook

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #46 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #46 2025)

14 november 2025

Moet je wachten met je volgende aankoop tot Black Friday?

Moet je wachten met je volgende aankoop tot Black Friday?

10 november 2025

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #45 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #45 2025)

7 november 2025

CarPlay verdwijnt in álle auto’s van dit automerk (iPhone-nieuws #44)

CarPlay verdwijnt in álle auto’s van dit automerk (iPhone-nieuws #44)

1 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren