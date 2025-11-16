Ken je de iPod nog? De populaire muziekspeler was er in allerlei afmetingen en zette de muziekwereld op zijn kop.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPod bestaat 24 jaar: het apparaat dat de muziekwereld voorgoed veranderde

De iPod was jarenlang een van de meest populaire muziekspelers van Apple. Dankzij het strakke ontwerp en de eenvoudige bediening groeide het apparaat uit tot een wereldwijd fenomeen.

Je kon er in het begin alleen muziek mee afspelen. Zelf iets aanpassen of downloaden kon toen niet echt. Je moest je muzieknummers handmatig overzetten via iTunes op je computer (pc of Mac). Latere versies van de iPod kregen echter steeds meer functies die de iPod een stuk veelzijdiger maakten.

Sinds de komst van de iPhone begon de populariteit van de iPod langzaam af te zwakken. Dat was eigenlijk ook wel logisch, want Apple’s smartphone kon alles wat de iPod deed (en nog veel meer).

De iPod werd daardoor steeds meer gezien als een afgeslankte iPhone en de muziekspeler was eigenlijk overbodig geworden. De jaren daarop zakte de verkopen in en in 2022 besloot Apple definitief te stoppen met de verkoop. De pagina waarop Apple aankondigde te stoppen met de productie van de iPod is nog steeds online te bekijken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Marketingmanager Greg Joswiak zei op de website van Apple dat de geest van de iPod nog steeds voortleeft: ‘Al onze producten bieden een geweldige muziekervaring. Van de iPhone tot de Apple Watch en de HomePod mini en op de Mac, iPad en Apple TV. En Apple Music levert toonaangevende geluidkwaliteit met ondersteuning voor Spatial Audio.’

Mis je de look van de iPod? Dan hebben we goed nieuws. Met de wallpapers in het artikel hieronder geef je jouw iPhone het uiterlijk van de iPod van 24 jaar geleden.

Al het Apple-nieuws meteen in je mailbox!

Wil je meer lezen over Apple-producten? Of ben je op zoek naar de beste Apple-tips? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte.