Op deze iPhones werkt WhatsApp vanaf 5 mei 2025 niet meer

Slecht nieuws als je nog een oudere iPhone gebruikt, want WhatsApp werkt binnenkort niet meer op een aantal iPhones. Om deze toestellen gaat het!

WhatsApp stopt

WhatsApp heeft aangekondigd dat de applicatie van de berichtendienst binnenkort niet meer werkt op een aantal iPhones. Het was door een eerdere testversie al duidelijk dat WhatsApp dit jaar alleen nog maar beschikbaar is op iPhones die draaien op iOS 15.1. Dat is een grote verandering, want nu werkt WhatsApp nog op alle toestellen met iOS 12. Binnenkort is dat niet meer het geval, waardoor de berichtendienst stopt op verouderde iPhones.

Heb jij nog een iPhone 5s, iPhone 6 of iPhone 6 Plus? Dan kun je WhatsApp straks niet meer gebruiken op je iPhone. Deze toestellen draaien nu op iOS 12.5.7 en kunnen niet bijwerken naar een nieuwere iOS-versie. Ze hebben geen ondersteuning voor iOS 15.1 of nieuwer, maar dat is wel een vereiste voor WhatsApp. De berichtendienst heeft dat nu aangekondigd op de officiële website, waardoor we ook de precieze datum weten.

5 mei 2025

WhatsApp is binnenkort al niet meer beschikbaar op de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Vanaf 5 mei is WhatsApp niet meer te gebruiken op deze iPhones. Gebruikers met deze toestellen krijgen vanaf 5 mei een melding, waarin wordt aangegeven dat de iPhone moet bijwerken naar de nieuwste softwareversie. Doe je dat niet? In dat geval is WhatsApp niet meer beschikbaar op je telefoon.

Op oudere iPhones werkte WhatsApp al langer niet, maar daar komen binnenkort dus de iPhone 5s, iPhone 6 en de iPhone 6 Plus bij. Het komt vaker voor dat applicaties niet meer werken op verouderde toestellen. Dat doen bedrijven om de beveiliging van deze apps op orde te houden. Vaak werken deze (beveiligings)functies met onderdelen die pas in iOS 15.1 of later zijn geïntroduceerd. Dit is waarschijnlijk de reden dat WhatsApp binnenkort niet meer werkt op iPhones die nog draaien op iOS 12.5.7.

Beveiliging van WhatsApp

Apple heeft in januari 2023 de laatste beveiligingsupdate voor iOS 12 uitgebracht. Dat jaar verscheen iOS 12.5.7, de laatste update voor de iPhone 5s, iPhone 6 en de iPhone 6 Plus. Dit waren populaire iPhones, maar ze zijn inmiddels meer dan tien jaar geleden uitgebracht. De kans is dus klein dat veel gebruikers last hebben van de nieuwe maatregelen van WhatsApp, omdat ze al zijn overgestapt naar een nieuwe iPhone.

Weet je niet zeker of jouw iPhone kan bijwerken naar iOS 15.1 of nieuwer? Controleer dan welke update beschikbaar is op het toestel. Je vindt updates onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Staat daar dat je iPhone up-to-date is met iOS 12.5.7? Dat betekent dat je iPhone geen ondersteuning meer heeft voor de nieuwste iOS-versies. Je kunt WhatsApp dan vanaf mei niet meer gebruiken op je iPhone. Is jouw iPhone aan vervanging toe? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 16 (Pro):