Let op: Apple stopt met updates voor deze iPhones (in 2025)

De grootste updates van 2025 komen eraan, maar helaas hebben niet alle iPhones ondersteuning voor de volgende softwareversie.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple bereidt de grootste updates van het jaar voor! Bij de WWDC 2025 heeft Apple de nieuwe softwareversies al aangekondigd, dat zijn iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 en visionOS 26. Apple voorziet alle besturingssystemen van een nieuwe interface, waarin Liquid Glass wordt geïntroduceerd. Daarnaast brengt de update veel nieuwe functies naar het merendeel van de iPhones.

Vrijwel alle applicaties van Apple krijgen een nieuwe indeling in iOS 26. Dat is niet alles, want ze worden ook uitgebreid met een aantal nieuwe features. Daarnaast brengt Apple een reeks verbeteringen naar het Beginscherm en het Bedieningspaneel. Helaas geldt dat niet voor alle iPhones, omdat Apple voor een aantal toestellen de updates stopt in 2025. Benieuwd of jouw iPhone kan bijwerken? Deze apparaten krijgen vanaf volgende maand geen updates meer.

Deze iPhones verliezen ondersteuning

Bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies valt doorgaans een aantal iPhones af. Deze toestellen blijven hangen op de update van het jaar ervoor. Dat is in 2025 niet anders, want Apple stopt voor meerdere iPhones de updates in september. De iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR uit 2018 hebben geen ondersteuning voor iOS 26. Heb je één van deze iPhones? Dan kun je de belangrijkste software-update van 2025 volgende maand niet installeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In plaats daarvan blijven deze iPhones steken op iOS 18. Ze worden dus niet meer uitgebreid met nieuwe functies, maar de beveiliging blijft wél op orde. Apple blijft kleinere updates voor deze iPhones uitbrengen, zodat ze ook in 2025 en daarna goed beveiligd blijven. Zo heeft Apple dit jaar nog een nieuwe versie van iOS 15 uitgebracht, om de beveiliging van de iPhone 6 uit 2014 en een aantal andere iPhones te verbeteren.

Release van iOS 26

De iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR moeten het helaas zonder alle nieuwe functies van iOS 26 doen. Heb je een van deze toestellen? Dan hoef je geen zorgen te hebben over de beveiliging, want Apple brengt eens in de zoveel tijd kleinere softwareversies voor deze iPhones. Zorg ervoor dat je deze versies snel installeert, want ze zijn enkel bedoeld om de beveiliging van je apparaat up-to-date te houden.

Als je een iPhone iPhone 11 of nieuwer hebt hoef je niet lang meer te wachten, want iOS 26 verschijnt al over enkele weken. Bekijk hier op welke datum je de grootste update van 2025 kunt installeren op je iPhone. Heeft jouw iPhone geen ondersteuning meer voor de volgende softwareversie, maar wil je de nieuwste functies van iOS 26 toch gebruiken? Dan wordt het tijd voor een nieuwe iPhone, die nog jarenlang updates krijgt. Bekijk hier de laagste prijzen van de iPhone 16, zodat je nooit te veel betaalt: