Deze functie maakt alle nieuwe iPhones beter dan Samsung (en zo werkt die)

Alle nieuwe iPhones beschikken over een handige functie, die opvallend genoeg ontbreekt bij de toestellen van Samsung. Zo werkt die!

MagSafe bij iPhones

Gebruik jij magnetische accessoires voor je smartphone, zoals een pasjeshouder of telefoonstandaard? In dat geval ben je bij Apple aan het juiste adres, want alle iPhones zijn voorzien van MagSafe. Apple introduceerde deze techniek in 2020 bij de iPhone 12 en heeft MagSafe sindsdien in de meeste nieuwe iPhones verwerkt. De iPhone SE 2022 en iPhone 16e moesten het doen zonder MagSafe, maar sinds 2026 heeft iedere nieuwe iPhone ondersteuning voor de magnetische techniek.

Dat is een heel ander verhaal bij Samsung, waar geen enkele smartphone is voorzien van magneten. Bij de toestellen van Samsung kun je geen magnetische accessoires vastklikken of een magnetische telefoonhouder gebruiken. Wil je dat toch doen? Dan ben je afhankelijk van telefoonhoesjes, waarin wél magneten zijn verwerkt. Het is opvallend dat Samsung geen MagSafe of ander magnetisch systeem aanbiedt, want dit is een groot voordeel van iPhones en andere smartphones.

Voordelen van MagSafe

MagSafe bij de iPhone heeft meerdere voordelen. Magnetische accessoires blijven goed zitten op de achterzijde van iPhones, ook als je geen telefoonhoesje gebruikt. De magnetische ring in de iPhone zorgt ervoor dat alles netjes op zijn plek blijft zitten. Dat geldt ook voor de iPhone als je deze vastklikt op een magnetische telefoonhouder. Denk hierbij aan een MagSafe-houder voor in de wagen of voor op je nachtkastje. Zonder de magnetische ring in de iPhone zou dit systeem niet werken.

MagSafe zorgt er bovendien voor dat er minder energie verloren gaat bij het draadloos opladen van de iPhones. Waar alle iPhones voorzien zijn van deze magnetische ring, geldt dat niet voor de toestellen van Samsung. Zelfs de duurste uitvoeringen van Samsung moeten het zonder een magnetische aansluiting doen. Volgens Samsung is dat ook niet nodig, omdat de meeste gebruikers voor een telefooncase kiezen. In plaats daarvan focust Samsung naar eigen zeggen liever op een grotere accu of dunnere behuizing.

Apple en Samsung

De verschillen tussen iPhones en toestellen van Samsung worden steeds kleiner, maar de kans lijkt klein dat MagSafe op korte termijn naar Samsung komt. Heel verrassend is dat niet, omdat MagSafe is bedacht door Apple. Het implementeren van MagSafe is op die manier een soort reclame voor Apple, dat Samsung vermoedelijk liever voorkomt. Voor nu heeft Apple dus een klein voordeel in vergelijking met Samsung, mits je magnetische accessoires wilt gebruiken bij je telefoon.

Voor veel gebruikers zal dit geen groot probleem zijn, omdat de meeste telefoonhoesjes voor zowel iPhone als Android inmiddels zijn voorzien van een magnetische ring. Je kunt met iPhones en toestellen van Samsung zo goed als hetzelfde, waarbij het je eigen voorkeur is welk besturingssysteem je prettiger vindt om te gebruiken.