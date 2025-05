Grote veranderingen bij Apple: deze iPhones staan (niet) op de planning

Apple werkt aan grote veranderingen, die gevolgen hebben voor de line-up van de iPhone. Deze iPhones staan de komende jaren op de planning!

Apple past line-up aan

Er komen grote veranderingen aan bij Apple! Het is al langer duidelijk dat de line-up van de iPhone dit jaar anders wordt dan voorheen. Apple heeft opnieuw vier iPhones op de planning staan, maar neemt afscheid van de iPhone Plus. In plaats daarvan zien we dit jaar de nieuwe iPhone 17 Air. De telefoon heeft volgens geruchten een 6,6-inch display en wordt veel dunner dan de andere iPhones. Mogelijk wordt het zelfs Apple’s dunste toestel ooit.

Daarnaast verschijnen de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Volgens nieuwe geruchten houden de veranderingen daar niet op, want Apple is de komende jaren nog veel meer van plan. Er staan niet alleen nieuwe iPhones op de planning, ook het moment waarop de toestellen verschijnen wordt aangepast. De reguliere iPhone verschijnt vanaf 2026 niet meer in september, maar pas in het voorjaar. Wij zetten de veranderingen voor je onder elkaar.

Deze iPhones staan op de planning

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo heeft de planning van de iPhones voor de komende jaren gedeeld. Wayne Ma van The Information deelde eerder een soortgelijke planning, waardoor het aannemelijk is dat de geruchten kloppen. Opvallend is dat we volgend jaar helemaal geen nieuw instapmodel zien. In plaats daarvan brengt Apple vijf (!) andere nieuwe iPhones uit. Dit zijn ze:

iPhone 17e;

iPhone 18 Air;

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone 18 Fold.

De iPhone 16e werd dit jaar in het voorjaar uitgebracht, in 2026 wordt de iPhone 17e rond dezelfde periode verwacht. Later dat jaar staan de iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone 18 Fold gepland. Apple heeft dus opnieuw vier iPhones op de planning staan, want de eerste vouwbare iPhone verschijnt dan. Door de release van de iPhone Fold schuift de reguliere iPhone 18 door naar 2027. Dat jaar komen deze toestellen:

iPhone 18;

iPhone 18e;

iPhone 19 Air;

iPhone 19 Pro;

iPhone 19 Pro Max;

iPhone 19 Fold.

Nieuw tijdperk voor de iPhone

In 2027 staan dus maar liefst zes nieuwe iPhones op de planning. Volgens Kuo en Ma verschijnen de iPhone 18 en de iPhone 18e in het voorjaar, net als de iPhone 16e en de iPhone 17e. In september brengt Apple de overige vier iPhones uit. De line-up van de iPhone gaat de komende jaren dus flink veranderen, waardoor we volgend jaar geen nieuw instapmodel van de telefoon zullen zien. In plaats daarvan verschijnt de eerste vouwbare iPhone.

We kunnen de komende jaren dus zowel in het voor- als najaar nieuwe iPhones verwachten, mits de geruchten kloppen. Er kan natuurlijk nog veel gebeuren in de tussentijd, zo is de release van de iPhone Fold naar verluidt al vaker uitgesteld. Het is in ieder geval duidelijk dat er veel nieuwe iPhones op de planning staan en dat Apple werkt aan grote veranderingen. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!