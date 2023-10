Dit is waarom je iPhones nóóit op elkaar moet leggen

De iPhone is behoorlijk stevig en hij kan tegen een stootje. Maar wat je beter niet kunt doen? Twee iPhones op elkaar leggen.

iPhones moet je nooit op elkaar leggen (dit is waarom)

De iPhone is robuust en krassen zie je ook niet zo heel snel op het scherm als je een beetje voorzichtig bent. Toch is er een ding dat je niet moet doen: iPhones kun je beter niet op elkaar leggen. Tenminste, niet op een specifieke manier.

Wanneer je een iPhone bovenop een andere iPhone legt, rust de cameralens op het scherm van de andere iPhone. Vooral bij recente iPhones steekt die camera er nogal ver uit. De randen van de lens zijn behoorlijk scherp en het glas is ontzettend hard, harder dan dat van het iPhone-scherm.

Wanneer je dan de lens van de camera over het scherm van de andere iPhone veegt, bijvoorbeeld bij het optillen van de bovenste iPhone, ontstaan er al heel snel haarfijne krassen op de onderste iPhone. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten.

De oplossing is natuurlijk om je iPhones niet meer op die manier op elkaar te leggen. Let er in ieder geval op dat de lens van de bovenste iPhone niet op het scherm van de onderste kan krassen. Een andere optie is een goede screenprotector.

Nog een reden om iPhones niet op elkaar te leggen

Overigens is er met iOS 17 nóg een reden bijgekomen om je iPhones niet op elkaar (of in de buurt van elkaar) te leggen. Met NameDrop kun je makkelijk contactgegevens delen. Het enige wat je moet doen, is je eigen iPhone en de andere iPhone (of Apple Watch vlak) bij elkaar houden.

Leg je wel eens twee iPhones op elkaar (of in de buurt van elkaar), dan wordt de functie meteen geactiveerd. Het gebeurd niet altijd, maar dat maakt het niet minder vervelend als het wél te vaak voorkomt. Standaard staat NameDrop ook aan op elke iPhone.

Vind je NameDrop echt vervelend? Dan is het ook mogelijk om de functie helemaal uit te zetten. Dat doe je via ‘Instellingen > Algemeen > AirDrop’. Vervolgens zet je de optie uit bij ‘Breng apparaten samen’.

