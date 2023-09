Helaas: deze vier iPhones zijn volgende week niet meer te koop

Volgende week presenteert Apple eindelijk de iPhone 15, maar dat betekent ook dat een aantal iPhones straks niet meer bij Apple te koop is. Deze toestellen verdwijnen over een week.

iPhone 15 betekent het einde van oudere iPhones

Apple heeft het Wonderlust-evenement officieel aangekondigd, waardoor het zo goed als zeker is dat op dinsdag 12 september de nieuwe iPhones worden onthuld. Er verschijnen dit jaar vermoedelijk opnieuw vier toestellen: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max (of toch Ultra?). De iPhones zijn waarschijnlijk vanaf eind september te koop in alle winkels.

De lancering van een reeks nieuwe iPhones betekent ook het einde van een aantal oudere toestellen. Deze iPhones verdwijnen dan uit het assortiment en zijn niet meer te koop. Dat is tenminste het geval bij Apple, bij andere aanbieders kun je (vaak) wel nog terecht voor oudere iPhones. Wij vertellen je welke iPhones er na de lancering van de iPhone 15 niet meer te koop zijn bij Apple.

Deze iPhones zijn straks niet meer te koop

Na de onthulling van de nieuwe iPhones stopt Apple ieder jaar met de verkoop van oudere modellen. Vorig jaar verdwenen de iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max uit het assortiment bij Apple. Het is de verwachting dat Apple ook dit jaar stopt met het verkopen van een aantal iPhones. Deze iPhones zijn straks waarschijnlijk niet meer te koop:

Als je dus een Pro-model bij Apple wilt kopen, heb je straks alleen de keuze uit de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 14, iPhone 13 en iPhone SE blijven wél te koop bij Apple. Voor alle andere modellen moet je terecht bij alternatieve online winkels, die de telefoons wel nog een tijd blijven aanbieden. Koop je de nieuwe iPhone liever bij Apple? Dan moet je nu dus je slag slaan voor een van deze modellen.

Onduidelijkheid over de iPhone 13 mini

De iPhone 13 mini valt op tussen de modellen die verdwijnen, want dit is de laatste iPhone mini die Apple heeft uitgebracht. De telefoon verscheen in 2021, maar werd opgevolgd door de iPhone 14 Plus. Dat betekent dat je voor een iPhone met een kleiner scherm straks niet meer terecht kunt bij Apple. Nu is daar nog de iPhone 13 mini met een 5,4-inch display te koop.

De iPhone SE 2022 blijft wel te koop bij Apple, die telefoon heeft een scherm van 4,7-inch. Helaas heeft deze iPhone veel nieuwere functies niet, zo ontbreken Face ID en de ultragroothoeklens. De iPhone SE doet dus onder voor de iPhone 13 mini, waardoor je voor een geavanceerdere iPhone met een kleiner scherm naar een andere online winkel moet. Het is daarom goed mogelijk dat Apple de iPhone 13 mini toch nog even blijft aanbieden.

iPhones wel nog te koop door voorraad

Dat de iPhones straks niet meer te koop zijn bij Apple, betekent niet dat je ze helemaal niet meer kunt aanschaffen. Andere aanbieders hebben vaak nog een voorraad van de telefoons en blijven die voorlopig nog verkopen. Apple produceert de iPhones niet meer, dus dat betekent dat de voorraad langzaam maar zeker opraakt. Hierdoor verdwijnen de iPhones na een tijd óók uit de (online) winkels.

Wil je dus een kleinere iPhone kopen? Zorg er dan voor dat je de iPhone 13 mini op tijd koopt, nu de telefoon nog op voorraad is. De iPhone 13 mini draait op de A15 Bionic-chip en krijgt in ieder geval nog vier jaar lang nieuwe software-updates. De kleine telefoon gaat daardoor nog jaren mee. Bekijk de beste aanbiedingen van de iPhone 13 mini in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!