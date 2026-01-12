Line-up van de iPhones in 2026: deze toestellen kun je verwachten

Dit jaar komen er weer vier nieuwe iPhones, maar niet de vier die je misschien zou verwachten. Dit is de line-up van de iPhones in 2026!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Line-up van de iPhone in 2026: deze iPhones kun je verwachten

Dit jaar heeft Apple veel nieuwe producten op de planning staan. Je moet dan denken aan nieuwe MacBooks, iPads en iPhones. Dit jaar komen er volgens geruchten vier nieuwe iPhones. Maar dit zijn waarschijnlijk niet de vier iPhones die je denkt.

iPhone 17e

Volgens geruchten komt de eerste iPhone al over een of twee maanden al beschikbaar. Dit wordt dan de iPhone 17e (en de opvolger van de iPhone 16e). Volgens deze geruchten krijgt de iPhone 17e een paar interessante upgrades. Je moet dan denken aan:

A19-chip;

Dynamic Island;

Center Stage-selfiecamera;

Dunnere schermranden;

Ondersteuning MagSafe.

Maar niet alles krijgt een upgrade. De iPhone 17e heeft nog steeds slechts één camera aan de achterkant. Daarnaast wordt er geen ProMotion of always-on display verwacht. De Cameraregelaar blijft waarschijnlijk ook achterwege bij dit toestel.

Naar verwachting zal de prijs hetzelfde zijn als de iPhone 16e. Dat betekent dat de iPhone 17e een prijskaartje van 719 euro gaat krijgen.

iPhone 18 Pro (Max)

Later in 2026 (ergens in september) staan de volgende iPhones uit de line-up klaar. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dan. Volgens de geruchten kun je bij deze toestellen de volgende verbeteringen verwachten:

Nog grotere batterij;

De nieuwe A20 Pro-chip;

Een kleinere Dynamic Island;

Face ID onder het scherm;

Camera met variabel diafragma;

Een nieuwe C2-modem.

Grote, schokkende veranderingen lijken dus ook dit jaar niet te komen …

iPhone Fold

Na jarenlang verschillende geruchten hebben gehoord, lijkt het nu eindelijk zover. Apple’s eerste vouwbare iPhone komt er volgens de laatste beruchten dit najaar aan.

De iPhone Fold (of misschien iPhone Ultra) krijgt volgens de geruchten wel een stevig prijskaartje. Waarschijnlijk gaat het toestel 2000 dollar of meer. Maar in Europa ga je waarschijnlijk nog meer betalen.

Qua uitstraling heeft deze iPhone wel wat weg van een dubbele iPhone Air, met een titanium behuizing. Het scherm aan de binnenkant is ongeveer 7,6 inch groot. Het scherm aan de buitenkant zo’n 5,4 inch. Het toestel klap je open als een soort boek. Volgens geruchten zul je als je het scherm hebt opengevouwen ook geen vouw of kreuk in het scherm zien.

Ook de batterij belooft indrukwekkend te worden. De iPhone Fold krijgt volgens berichten de grootste iPhone-batterij ooit. Of dat in de praktijk ook automatisch de beste accuduur oplevert, is nog even afwachten. Want twee van de schermen vraag natuurlijk ook meer energie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onder de motorkap zit dezelfde A20 Pro-chip als in de iPhone 18 Pro. Op cameragebied kun je volgens de geruchten rekenen op twee camera’s achterop én twee selfiecamera’s (eentje voor elk scherm). Volgens geruchten komt er geen Face ID op de iPhone Fold, maar kiest Apple voor Touch ID.

En de iPhone 18?

De iPhone 18 komt volgens de geruchten pas later. De nieuwe iPhone 18 (en waarschijnlijk de iPhone 18e) komt dan ergens in het begin van 2027. Misschien dat we dan ook nog de iPhone Air 2 gaan zien.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste iPhone 18-nieuws of wanner de rest van line-up in 2026 verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!