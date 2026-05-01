Jammer: ‘deze vier populaire iPhones krijgen géén update naar iOS 27’

In 2026 wordt iOS 27 de belangrijkste update voor de iPhone, maar niet alle toestellen hebben ondersteuning voor de softwareversie. Deze iPhones vallen waarschijnlijk af!

Het aftellen naar de WWDC 2026 is begonnen! Volgende maand presenteert Apple de belangrijkste softwareversie van het jaar voor de iPhone. Op maandag 8 juni onthult Apple iOS 27, die dag weten we welke nieuwe functies dit jaar naar de iPhone komen. Helaas geldt dat niet voor alle iPhones, omdat een aantal toestellen geen ondersteuning heeft voor iOS 27. Volgens geruchten vallen dit jaar vier iPhones af:

Heb jij nog één van deze vier iPhones? Dan hebben we slecht nieuws, want de kans is klein dat je in september kunt updaten naar iOS 27. Deze toestellen blijven naar verluidt steken op iOS 26, de belangrijkste software-update van 2025. Apple brengt wel nog beveiligingsupdates uit voor de iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max, maar ze krijgen waarschijnlijk geen nieuwe functies meer vanaf september.

Het is de verwachting dat iOS 27 alleen naar de iPhone 12 en nieuwer komt. Eerdere toestellen moeten het zonder de update naar iOS 27 doen. Voor de meeste gebruikers is dit waarschijnlijk geen probleem, omdat de iPhone 11-serie in 2019 verscheen. De iPhone SE 2020 kwam een jaar later, maar draait op dezelfde A13 Bionic-chip als de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Die processor heeft naar verluidt geen ondersteuning voor iOS 27.

Apple volgt ieder jaar een bekend patroon, waarbij een generatie van de iPhone afvalt bij het uitbrengen van een grote softwareversie. In 2025 vielen drie iPhones af, dat waren de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR. De iPhone 11-serie en de iPhone SE 2020 zijn de oudste iPhones met ondersteuning voor iOS 26, waardoor de kans groot is dat deze iPhones dit jaar achterblijven bij de release van iOS 27. Recente geruchten bevestigen nu dat iOS 27 alleen naar de iPhone 12 en nieuwer komt.

Release van iOS 27

Met iOS 27 komen weer grote veranderingen naar je iPhone, al zullen die minder drastisch zijn dan de aanpassingen in iOS 26. Liquid Glass keert weer terug in iOS 27, maar gebruikers krijgen waarschijnlijk meer mogelijkheden bij het instellen van de nieuwe interface. Daarnaast focust Apple op belangrijke verbeteringen voor Apple Intelligence, die naar verluidt naar de Camera- en Wallet-app op je iPhone komen.

Lang hoeven we niet meer te wachten op iOS 27, want Apple presenteert de softwareversie al over een maand. Begin juni onthult Apple iOS 27 en alle functies van de grote update. Het bedrijf maakt dan ook bekend naar welke iPhones iOS 27 komt. De definitieve update laat nog even op zich wachten, want je kunt iOS 27 pas in september op je iPhone installeren.