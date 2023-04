iPhones hacken met één klik: bedrijf verkoopt de benodigde software

Volgens verschillende berichten verkoopt een Israëlisch bedrijf software die iPhones met één klik kan hacken. Moet jij je zorgen maken?

iPhones hacken met één klik

Het klinkt ongelooflijk, maar toch kan het: met één klik op een linkje kan je complete iPhone gehackt worden. Dat gebeurde een paar jaar geleden al met de hacker-software Pegasus. Deze makers moesten (de NSO Group) zich al bij de EU verantwoorden.

Toch blijft het daar nu niet bij, want het bedrijf Quadreams biedt nu met ‘Reign’ soortgelijke software aan. Reign maakt gebruik van een ‘zeroday-lek’. Dit is een (iOS-)lek die nog niet bij Apple bekend is, maar hackers al wel misbruiken. Inmiddels zijn (onder andere volgens Microsoft) verschillende iPhones van organisaties in Europa, Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten al besmet met de spyware.

Loopt jouw iPhone risico?

Kortweg: ja, maar de kans dat je iPhone besmet raakt is heel erg klein. Apple heeft de lekken die het programma op dit moment gebruikt niet gedicht. Daarnaast wordt de kwaadaardige software ook constant aangepast. Toch hoef je zelf niet heel bang te zijn, want de spyware wordt (en werd) vooral misbruikt bij prominente personen in de politiek en journalisten.

Toch blijft het altijd belangrijk om goed op te letten. Klik niet zomaar op elk linkje dat je toegestuurd krijgt. En vraag je ook altijd af wat je precies op je iPhone zet. Apps uit de App Store zijn veilig, maar als Apple straks andere Apple Stores gaat toestaan dan moet je ook daar goed gaan opletten. Zorg ook dat je altijd de nieuwste updates zo snel mogelijk installeert, dan maak je het hacken van iPhones alleen maar moeilijker.

Wat is Pegasus ook alweer (en wat doet het)?

De software Pegasus was al sinds 2014 te installeren op iPhones (en Android-toestellen). In 2020 kwam Pegasus in grote opspraak, omdat kwaadwillenden de software konden gebruiken om journalisten, politici en burgers te bespioneren en onderdrukken.

Wanneer een iPhone met Pegasus (of het nieuwe Reign) besmet is, kan het toestel worden gebruikt om alle informatie op de iPhone te bekijken. Hierbij moet je denken aan wachtwoorden, berichten, foto’s, contactenlijsten en je locatie-data. Nog enger: de software kan de microfoon en camera op afstand inschakelen. Ook kan iemand ongezien screenshots van het scherm maken (en doorsturen).

