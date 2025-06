iPhones én iPads hebben nu energielabels: zo (slecht) scoren ze

Ga je een nieuwe iPhone of iPad kopen? In dat geval zie je vanaf nu energielabels bij iPhones en iPads. Zo scoren Apple’s toestellen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Energielabels in EU

Heb je recent gekeken naar een nieuwe iPhone of iPad? In dat geval is je mogelijk al opgevallen dat Apple sinds kort energielabels toont bij alle iPhones en iPads die het bedrijf verkoopt. Helemaal vrijwillig is dat niet, want de Europese Unie heeft dit sinds 20 juni 2025 verplicht. Bij alle smartphones met een schermafmeting van 4- tot 7-inch en tablets met een 7- tot 17,4-inch display zijn de energielabels sinds deze maand verplicht.

De energielabels voor de iPhones en iPads komen bekend voor, want soortgelijke labels zien we al jaren bij elektrische apparaten als wasmachines en drogers. Bij smartphones en tablets vereist de Europese Unie meer informatie. Zo zie je hoe vaak de accu opgeladen kan worden, de water- en stofbestendigheid van het toestel, in hoeverre het apparaat tegen een val kan en hoe gemakkelijk het toestel gerepareerd kan worden. Daarnaast zie je de accuduur en natuurlijk de energiescore van de iPhone of iPad.

Zo (slecht) scoren iPhones en iPads

Op Apple’s website zijn de energielabels inmiddels toegevoegd aan alle iPhones en iPads die het bedrijf verkoopt. Op dit moment kun je de iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max halen bij Apple. Alle iPhones hebben energiescore B. De overige informatie als de accuduur en het batterijvermogen verschillen per iPhone en vind je eveneens terug op de energielabels.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar de iPhones energielabel B hebben, ligt dit bij de iPads (veel) lager. Apple verkoopt de iPad 2025, iPad Air 2025, iPad Pro 2024 en de iPad mini 2024 op dit moment. Laatstgenoemde scoort het beste van Apple’s tablets met een energiescore E. De reguliere iPad, iPad Air en de iPad Pro hebben energielabel G. Dat is opvallend, want dit is de minst efficiënte energieklasse. Volgens de nieuwe energielabels zijn iPads dus helemaal niet zuinig.

Meer over de energielabels

Om de energieklasse vast te stellen kijkt de Europese Unie naar de accuduur en de capaciteit van de accu. Hieruit blijkt dat de iPads ondermaats scoren, in tegenstelling tot de iPhones. Voor consumenten zijn de energielabels in ieder geval goed nieuws, want zo zie je gemakkelijker welke toestellen zuinig zijn en welke juist helemaal niet. Mogelijk geeft dit Apple meer reden om de accuduur van toekomstige iPhones en iPads sterk te verbeteren.

Overigens hebben de energielabels nog een voordeel, want Apple publiceert nu veel meer informatie dan voorheen. Je ziet voor het eerst het batterijvermogen van het apparaat en de krasbestendigheid van het scherm. Het vergelijken van verschillende smartphones en tablets wordt op deze manier veel gemakkelijker. Benieuwd naar de energielabels? Op Apple’s website vind je ze bij alle beschikbare iPhones en iPads. Haal je binnenkort een nieuwe smartphone of tablet? Dan krijg je het energielabel ook geprint in de doos.