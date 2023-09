Alle iPhones hebben nu een Dynamic Island – dit kun je ermee

Bij de vorige generatie iPhones hadden alleen de Pro-modellen het Dynamic Island. Met de komst van de iPhone 15 zit deze feature op alle modellen. In dit artikel lees je wat je ermee kunt.

Alle iPhones hebben nu een Dynamic Island

Het Dynamic Island verscheen voor het eerst op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Het vervangt de notch (inkeping) in het scherm dat we van alle voorgaande modellen kennen. Het Dynamic Island (dat overigens uit twee delen bestaat) kan zelfs van grootte veranderen op het moment dat er informatie wordt weergegeven. Het valt daardoor niet meer op dat er op die plek onder meer een camera in het scherm zit.

Met de komst van de iPhone 15 hebben alle iPhones het Dynamic Island. Daarbij ziet de feature er niet alleen erg gelikt uit, hij vervult ook een aantal handige functies. We laten je zien wat er allemaal mee kunt!

Functies van het Dynamic Island

Afhankelijk van wat je met je iPhone doet, verschijnt er allerlei soorten berichten in het Dynamic Island. Je ziet bijvoorbeeld dat je iPhone is verbonden met je AirPods (en ook gelijk het batterijniveau van je AirPods), of naar welke muziek je momenteel luistert. Ook zaken als een timer, een AirDrop-verbinding en een routebeschrijving van Kaarten kun je in het Dynamic Island verwachten.

Wil je meer informatie in het Dynamic Island zien, dan hoef je er alleen maar je vinger op te leggen. Het wordt dan groter en geeft dan ook meer informatie weer. Wanneer je er op tikt, wordt de bijbehorende app geopend. Speel je bijvoorbeeld muziek via Spotify, dan zie je in het Dynamic Island de albumhoes in het klein en daarnaast een equalizer-pictogram. Leg je je vinger erop, dan verschijnt op die plek het bedieningspaneel van Spotify.

Veel Apple-apps maken actief gebruik van het Dynamic Island. Er zijn ook apps van andere ontwikkelaars die je erin terugziet, denk bijvoorbeeld aan Spotify en Google Maps. Nu alle iPhones het Dynamic Island hebben, wordt het bij app-ontwikkelaars wellicht interessanter om er meer gebruik van te maken.

Meer activiteiten tegelijkertijd

Als er twee activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, deelt het Dynamic Island zich in tweeën (het bestaat immers ook uit twee delen). Zo kun je bijvoorbeeld met iemand chatten en tegelijkertijd je timer in de gaten houden. Of je kunt zien naar welke muziek je luistert en ook gelijk hoe snel je momenteel hardloopt. Leg je vinger op één van de activiteiten voor meer informatie, of tik erop om de bijbehorende app te openen.

Zijn er ook nadelen?

Eigenlijk is er maar één nadeel aan het Dynamic Island. Ook al zie je het meestal niet, er blijft een soort uitsparing zichtbaar die ook nog eens lager zit dan de oude notch. Kijk je bijvoorbeeld veel YouTube-filmpjes, dan zie je het Dynamic Island in de standaard weergave alleen als een hapje uit je scherm, zoals je ziet op de foto hieronder. In de vergrote weergave zie je het Dynamic Island in volle glorie.

