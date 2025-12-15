Overzicht: deze iPhones verschijnen in 2026 (en de eerste komt al snel)

In 2026 brengt Apple weer een reeks nieuwe iPhones uit, waarvan de eerste al snel verschijnt. Deze toestellen kun je verwachten!

iPhones in 2026

Het jaar zit er bijna op! In 2025 zagen we maar liefst vijf nieuwe iPhones, want Apple bracht de iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max én de iPhone Air uit. Apple heeft de line-up van de iPhone voor het eerst in jaren op de schop genomen en dat gebeurt in 2026 waarschijnlijk opnieuw. Ben je benieuwd wat je kunt verwachten? Deze iPhones staan in 2026 op de planning!

1. iPhone 17e

We hoeven niet lang te wachten op de volgende iPhone, want Apple brengt de iPhone 17e al in het begin van 2026 uit. De opvolger van de iPhone 16e krijgt een moderner ontwerp en draait naar verluidt op de A19-chip. Je krijgt Apple’s nieuwste chip straks dus voor een veel lagere prijs. De iPhone 17e wordt mogelijk in februari al aangekondigd, de release volgt in maart. Lees hier meer over de voordeligste iPhone van 2026:

2. iPhone 18 Pro

In september volgen meer iPhones, waaronder de iPhone 18 Pro. De telefoon wordt voorzien van de A20 Pro-chip, krijgt een verstelbaar diafragma en heeft een 6,3-inch scherm met een kleiner Dynamic Island. Volgens geruchten past Apple daarnaast het ontwerp van de iPhone 18 Pro aan, zodat de achterzijde van de behuizing meer uit één geheel bestaat. Deze veranderingen brengt Apple nog meer naar de iPhone 18 Pro:

3. iPhone 18 Pro Max

Naast de iPhone 18 Pro verschijnt ook de iPhone 18 Pro Max in september. De telefoon krijgt een 6,9-inch scherm en heeft vermoedelijk dezelfde nieuwe functies als de iPhone 18 Pro. Dat betekent dat de iPhone 18 Pro Max eveneens draait op de A20 Pro-chip, een kleiner Dynamic Island krijgt en wordt voorzien van meer geavanceerde camerafuncties. Net als de iPhone 18 Pro krijgt de iPhone 18 Pro Max een vernieuwd design, lees hier meer over de beste iPhone van 2026:

4. iPhone Fold

De belangrijkste én interessantste iPhone van 2026 wordt naar verluidt de iPhone Fold. Apple werkt al jaren aan de vouwbare smartphone, die we volgend jaar mogelijk eindelijk gaan zien. Het vouwbare apparaat krijgt een 5,5-inch aan de buitenkant, aan de binnenzijde is dat een 7,8-inch scherm. Zo wordt de iPhone Fold opengeklapt ongeveer even groot als de iPad mini 2021 en iPad mini 2024. Benieuwd wat dat gaat kosten? Dit weten we al over de eerste vouwbare iPhone:

Meer over de iPhones van 2026

De verwachtingen voor 2026 zijn hooggespannen, zeker met de mogelijke komst van de iPhone Fold. Het wordt een spannend jaar voor Apple, maar één iPhone ontbreekt in 2026 volgens geruchten. Apple is van plan om de iPhone 18 pas in 2027 uit te brengen, op hetzelfde moment als de iPhone 18e. Er komt in 2026 dus geen basismodel van de iPhone 18-serie uit, in plaats daarvan verschijnen alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max.

Naast de iPhone 18 laat ook de iPhone Air 2 nog even op zich wachten. De opvolger van de dunste iPhone ooit komt vermoedelijk pas in 2027, waardoor we in 2026 in totaal vier nieuwe iPhones zien. Wil je niks missen van alle aankondigingen van Apple? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je ook in 2026 op de hoogte blijft van alle nieuwe Apple-apparaten!