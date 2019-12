De afgelopen dagen zijn de nodige eindejaarsartikelen verschenen, waarin we terugblikken op 2019 met het belangrijkste Apple-nieuws, onze favoriete apps en nog veel meer. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we in dit overzicht alle artikelen voor je verzameld.



De eindejaarsartikelen van iPhoned

Nog eventjes wachten en dan is het 2020! Heb je eventjes niets te doen, of zoek je naar wat leuke achtergrondartikelen om te lezen op je iPhone? Hieronder zetten we alle onze eindejaarsartikelen van de afgelopen dagen op een rijtje.

Zo bespreekt elke iPhoned-redacteur zijn favoriete iOS-app van het jaar, evenals het fijnste Apple-product en kijkt Lars (in een video) terug op alle gebeurtenissen van 2019.

Apple 2019 jaaroverzicht video

Nu de kerstvakantie bijna is begonnen is het hoog tijd voor de jaarlijkse terugblik, vooruitblik en top 3 van iPhoned. 2019 gaat namelijk de boeken in als een goed jaar voor Apple, zeker als je het vergelijkt met het jaar ervoor. Voor zowel Apple zelf als consumenten deed het bedrijf het de afgelopen twaalf maanden een stuk beter.

Daarna bespreken we onze top drie favoriete nieuwe Apple-producten van 2019, die niet geheel toevallig goed aansluiten op de nieuwe koers die het bedrijf dit jaar ingeslagen lijkt te zijn. Tot slot doen we drie voorspellingen voor Apple in 2020, waarbij we bewust gekozen hebben voor de iets minder voor de hand liggende dingen. Dat Apple tijdens WWDC iOS 14 onthult en de opvolger van de iPhone 11 Pro in september komt, hoeven we jullie waarschijnlijk niet meer te vertellen.

Lees het uitgebreide Apple-jaaroverzicht 2019

De favoriete apps van de iPhoned-redactie

Net als voorgaande jaren kiest elke redacteur van iPhoned zijn favoriete app van het jaar. Dit jaar zitten er wat verassingen bij, want er werden ook games én het beste Apple-product van het jaar gekozen. Hieronder vind je alle artikelen onder elkaar.

Favoriete app van Erwin

Favoriete app van Wouter

Favoriete app van Dilara

Favoriete app van Lars

Favoriete app van Michel

Geen tijd om alles te lezen? Geen probleem. We hebben namelijk ook een handig overzicht gemaakt van alle apps van het jaar volgens de redactie.

iPhoned kiest: de beste iOS-games van 2019

Elke maand plukken we games uit de App Store die je tijd en geld de moeite waard zijn. Nu is het moment aangekomen om terug te kijken naar welke games nou echt het beste waren in 2019. Een mooie gelegenheid om te zien wat je hebt gemist en waar je nog mee aan de slag kan.

Dit zijn de beste iOS-games van 2019

Terugkijken: dit zijn onze 5 populairste video’s van 2019

Dit jaar hebben we weer veel verschillende video’s gemaakt. We kwamen met reviewvideo’s, maar ook met vergelijkingen, handige tips en oplossingen voor iPhone-problemen. Hieronder vind je de link naar onze vijf populairste video’s (in willekeurige volgorde) van het afgelopen jaar op een rijtje. Kijk je mee?

Dit zijn onze populairste video’s van 2019