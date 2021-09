Een nieuwe look (en nog veel meer) voor iPhoned

iPhoned heeft een compleet nieuw design gekregen! In dit artikel loodsen we je kort langs de belangrijkste verbeteringen op de website. Lees je mee?

iPhoned heeft een nieuw design



Zoals je misschien al hebt gezien, hebben we iPhoned een volledig nieuw ontwerp gegeven. De website is vooral visueler geworden: minder tekst op de homepage, maar meer ruimte voor beeld en de artikelen die we iedere dag publiceren. Op de voorpagina zie je nu bovenaan vijf grotere ‘blokken’, waar we de tofste artikelen van dit moment uitlichten. Daarnaast komen onze populaire devicepagina’s, zoals die van de iPhone 13 en Apple Watch Series 7, nu direct terug op de homepage.

Ga je iets naar beneden, dan zie je de meest actuele berichten onder elkaar. Uiteraard vind je hier nog steeds de onderdelen die we op iPhoned al jaren hebben: het nieuws, onze handige tips, de reviews en de apps die we bespreken. En natuurlijk vergeten we onze video’s (die we wekelijks op ons YouTube-kanaal plaatsen) niet nadrukkelijk uit te lichten. Alles oogt overzichtelijker, moderner en strakker.

Zo zien nieuwsberichten er nu op de homepage uit.

Omdat de homepage niet meer een lijst is waarin we artikelen op volgorde van publicatie tonen, kun je nu zelf doorklikken naar de onderdelen die je wil bekijken. Ben je op zoek naar het laatste Apple-nieuws, dan ga je simpelweg naar de nieuwspagina om hier alle recente berichten te lezen. Klik je hier vervolgens op ‘Meer nieuws‘, dan krijg je wél een lijstweergave te zien. Wel zo overzichtelijk.

Heel handig: aan de linkerkant kun je een (product)categorie, merk of thema selecteren. Wil je bijvoorbeeld alleen iPhone-nieuws zien? Of lees je het liefst over de Apple Watch? Dan vink je het betreffende vakje aan en de artikelen die voor jou extra interessant zijn, worden direct getoond. Dit werkt ook voor tips, reviews en app-artikelen die we publiceren.

iPhone- en Watch-pagina’s + gidsen!

Ook hebben we onlangs de zogeheten productcategorie-onderdelen op iPhoned vernieuwd, zoals de iPhone-pagina of Apple Watch-pagina. Hier komen de laatste nieuwtjes, handige tips en relevante reviews samen. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe iPhone (of ander Apple-product), dan kun je deze pagina zien als een startpunt voor je zoektocht.

Verder zijn we heel trots op een nieuw onderdeel van iPhoned: gidsen. De eerste staat al online: de grote iPhone-beginnersgids! Hier vertellen we je álles wat je moet weten als je een nieuwe iPhone hebt gekocht. Van het instellen van je iPhone tot de beste apps, en van de beste iPhone-accessoires tot de nieuwste iOS-updates. We hebben veel tijd en liefde gestoken in deze eerste gids, dus we hopen dat je ‘m net zo tof vindt als de redacteuren die ‘m hebben geschreven!

Natuurlijk blijven we iPhoned continu verbeteren en daarom zijn we benieuwd wat jij van de vernieuwde website vindt. Zijn er nog dingen die beter kunnen, of mis je iets? Laat het dan vooral weten in de reacties hieronder, of stuur een mailtje naar redactie@bigspark.com! We kijken uit naar je feedback.