Doe mee aan het iPhoned-lezersonderzoek en win een setje AirPods

We willen iPhoned verder verbeteren en daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Doe mee aan ons lezersonderzoek en maak kans op gloednieuwe AirPods!

Lees verder na de advertentie.

Doe mee aan het iPhoned-lezersonderzoek

Op iPhoned houden we je iedere dag op de hoogte van het laatste nieuws, reviewen we nieuwe Apple-producten en geven we allerlei handige tips, zodat jij meer uit je iPhone kan halen. Daarnaast zijn we natuurlijk continu bezig om de website te verbeteren en we zijn erg benieuwd naar jouw mening. Door het lezersonderzoek in te vullen, laat je ons weten waarom je iPhoned bezoekt, wat je van onze artikelen vindt en wat nog beter kan.

Het invullen van de vragenlijst neemt maar 5 tot 10 minuten in beslag en kan tot woensdag 24 maart. Daarna sluiten we het lezersonderzoek en maken we de winnaar van de prijs bekend. Je maakt namelijk kans op een setje gloednieuwe AirPods (ter waarde van 179 euro), die ideaal zijn om met je iPhone (of iPad) naar je favoriete muziek te luisteren.

Laden…

Na het sluiten van het lezersonderzoek maken we zo snel mogelijk de winnaar van de AirPods bekend. Om kans te maken, moet je op het einde van de vragenlijst je naam en e-mailadres invullen. Je doet dan automatisch mee. Heb je geen interesse in de AirPods, maar wil je ons wel helpen met je mening? Dan kun je natuurlijk de velden leeg laten en de enquête anoniem verzenden.

De redactie van iPhoned is heel benieuwd naar jullie antwoorden. Alvast ontzettend bedankt voor het invullen van de vragenlijst!