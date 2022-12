iPhoned wenst je een gelukkig 2023!

De iPhoned-redactie wenst alle lezers een heel gelukkig nieuwjaar! We blikken nog één keer terug op 2022, maar kijken ook naar wat 2023 gaat brengen. Het belooft een groots Apple-jaar te worden!

Gelukkig nieuwjaar 2023!

Het is de laatste dag van het jaar en daarom wil iPhoned alle lezers bedanken voor een fantastisch jaar. We wensen jullie natuurlijk een voorspoedig 2022 en hopen je ook komend jaar weer te zien op iPhoned. Wij hebben er zin in, want 2022 lijkt een spectaculair jaar te worden voor Apple-fans!

Zo verwachten we volgend jaar de eerste versie van de VR-headset van Apple, die gepaard gaat met een nieuwe versie van de AirPods Max. Ook verwachten we dat de HomePod na jaren een flinke update krijgt en dat Apple met een opvolger van de Mac Pro komt. Natuurlijk heeft Apple volgend jaar nog veel meer voor ons in petto. Denk aan nieuwe MacBooks, iPhones, iPads en Apple Watches. Wij hebben er zin in!

iPhoned in 2022: nog één keer terugkijken

De afgelopen weken hebben we eindejaarsartikelen gepubliceerd. Heb je ze gemist? Hieronder zetten we ze onder elkaar, zodat je nog een laatste keer terug kan blikken op 2022. Veel leesplezier!