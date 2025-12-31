iPhoned wenst je een gelukkig en voorspoedig 2026!

De iPhoned-redactie wenst alle lezers een heel gelukkig nieuwjaar! We blikken nog één keer terug op 2025, maar kijken ook alvast vooruit naar 2026. Wat kunnen we volgend jaar van Apple verwachten?





Gelukkig 2026 namens iPhoned!

De gehele iPhoned-redactie wil alle lezers graag bedanken voor een fantastisch jaar! We wensen jullie een gelukkig en voorspoedig 2026 en hopen jullie ook komend jaar weer te zien op iPhoned. Het belooft weer een spannend jaar te worden met de lancering van de eerste vouwbare iPhone en nog veel meer Apple-producten. Dat is lang niet alles, zo verwachten we weer veel nieuwe functies in iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 en alle andere nieuwe softwareversies.

In 2025 heeft Apple weer veel producten uitgebracht. We zagen maar liefst vijf nieuwe iPhones, waaronder de compleet nieuwe én extreem dunne iPhone Air. Met een record van vijf nieuwe iPhones en drie Apple Watches heeft Apple de verwachtingen overtroffen. Dat geldt ook voor alle software-updates, die dit jaar grote veranderingen naar álle apparaten brachten. Liquid Glass heeft alle besturingssystemen een nieuw uiterlijk gegeven.

iPhoned in 2025: een laatste terugblik

Het was dus een interessant jaar voor Apple met belangrijke nieuwe producten én grote software-updates. Reden genoeg om nog één keer terug te kijken op het jaar. Welke producten waren onze favoriet? Hieronder zetten we onze keuzes van het jaar voor je onder elkaar, zodat je samen met ons kunt terugblikken op 2025. Heel veel leesplezier!

