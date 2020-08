Vanaf vandaag ziet iPhoned er iets anders uit dan je gewend bent. Achter de schermen hebben we hard gewerkt aan een nieuw design, dat we vanaf vandaag uitrollen. Dit is er allemaal nieuw!

Welkom op het vernieuwde iPhoned!

De afgelopen maanden is er stilletjes gesleuteld aan iPhoned. De website heeft al een paar jaar grotendeels hetzelfde uiterlijk, maar daar komt nu verandering in. Dat zie je al terug als je onze homepagina opent, waar je wordt begroet door een nieuw menu, grotere afbeeldingen en andere visuele aanpassingen.

Klik je door naar een artikel, dan zul je zien dat er ook het een en ander is veranderd. Voortaan zie je relevante artikelen met belangrijke extra info aan de linkerkant van je scherm als je de website op een laptop of computer opent. Ook zijn de gerelateerde berichten in een nieuw jasje gestoken onderaan de pagina.

De eerste stap van een hele nieuwe website

Maar daar blijft het niet bij. De komende tijd zul je meer dingen op iPhoned zien veranderen. Zo wordt nu hard gewerkt aan een nieuw ontwerp voor onze toestelpagina’s. Deze belangrijke overzichten (van bijvoorbeeld de iPhone 12) ogen spoedig ook een stuk moderner, maar we zijn eerst nog wat laatste tests aan het uitvoeren tot we deze aan jullie kunnen laten zien.

Ook de homepagina gaat in de toekomst grondig op de schop en we hebben nog heel veel andere aanpassingen voor je in petto. De verbouwingswerkzaamheden zijn voorlopig dus nog niet afgerond.

Ondertussen blijft de inhoud van iPhoned gewoon hetzelfde: iedere dag lees je bij ons het belangrijkste Apple-nieuws, praktische tips en reviews van de nieuwste Apple-producten en accessoires.

Natuurlijk zijn we enorm benieuwd wat jullie van dit nieuwe iPhoned-jasje vinden! Tips zijn meer dan welkom, dus laat vooral van je horen als je denkt dat iets anders of beter kan. Dat kan in een reactie onder dit artikel, of door een mailtje te sturen naar redactie@bigspark.com.