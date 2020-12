Fabrikant Realme is zich aan het nestelen op de Nederlandse markt. Naast smartphones biedt de producent ook allerlei andere slimme apparaatjes aan die goed samenwerken met Apple-producten. In het prijzenpakket van vandaag vind je dan ook een setje draadloze oordopjes en een fitnesstracker.

iPhoned-adventskalender 2020

Er is zojuist weer een vakje geopend van de iPhoned adventskalender van 2020. Daarbij maak je tot en met 24 december elke werkdag kans op een toffe prijs. Vandaag gaat dat dus om een goodiepakket van fabrikant Realme, waarin je twee toffe gadgets vindt!

Woensdag 9 december: oordopjes en fitnesstracker van Realme t.w.v. 65 euro

Vandaag kun je een goodiepakket winnen van de Chinese fabrikant Realme! Nog nooit van dat merk gehoord? Dat kan kloppen, want ze zijn relatief nieuw op de markt van smartphones en wearables. Vergis je echter niet, want de producten zijn van goede kwaliteit en bieden een fijne verhouding tussen prijs en prestaties.

De eerste prijs van dit goodiepakket is de Realme Band, een handige fitnesstracker voor om de pols. Via het kleurenscherm zie je tijd, gezette stappen en bijvoorbeeld de datum. Notificaties checken van binnenkomende apps is er nog even niet bij. Een iOS-app is namelijk nog niet beschikbaar, maar de fabrikant zegt hieraan wel te werken. De tracker is stof- en waterdicht en houdt al je dagelijkse activiteiten bij. Opladen doe je tot slot makkelijk en snel, waarbij de tracker zo weer een hele tijd zonder stroom gebruikt kan worden.

De tweede prijs in dit pakket zijn de Realme Buds Air Neo-oordopjes. Verbinden met je iPhone, iPad of Macbook doe je makkelijk en snel via bluetooth. De dopjes passen in ieder oor, dankzij het design en op een enkele acculading luister je zo’n 3 uur muziek. Het meegeleverde doosje bevat nog een ingebouwde accu, waardoor je de dopjes zelfs meerdere keren volledig kunt opladen voor nog langer luisterplezier.

Voor deze winactie willen we Realme bedanken, die de producten hebben gesponsord! De adviesprijs van dit goodiepakket bedraagt om en nabij 65,00 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.