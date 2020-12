Een nieuwe dag en dus een nieuwe winkans bij iPhoned! Vandaag maak je kans op een setje Honor Magic Earbuds, oftewel draadloze oordopjes. Hoe jij die kunt winnen, lees je hier!

iPhoned-adventskalender 2020

Nieuw dit jaar op iPhoned is onze grootse adventskalender in de maand december. Zo maak je tot en met 24 december elke werkdag kans op een toffe prijs. Vandaag kun je de Honor Magic Earbuds winnen. Meedoen? Vul dan onderstaand actieformulier in.

Dinsdag 8 december: Honor Magic Earbuds t.w.v. 99 euro

Deze Honor-oordopjes passen perfect in ieder oor, want de fabrikant levert verschillende maten oorkussentjes mee. Bovendien zijn ze volledig draadloos, waardoor je niet hoeft te hannesen met kabels.

Op een enkele acculading luister je uren naar muziek, maar het bijgeleverde doosje bevat ook nog een batterij. Zo kun je de dopjes ook nog meerdere malen opladen en nog langer genieten van muziek.

Ook tof: hybride actieve ruisonderdrukking. Dankzij deze functie kun je heerlijk genieten van muziek, of je compleet focussen op je werk. Uiteraard kun je gesprekken voeren via de oordopjes en bediening werkt geheel via aanrakingen. Om kans te maken op de Honor Magic Earbuds hoef je alleen onderstaand formulier even in te vullen.

Voor deze winactie willen we Honor bedanken, die de Honor Magic Earbuds hebben gesponsord! De adviesprijs van deze oordopjes bedraagt 99,00 euro.

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.