Dit jaar hebben we ook op iPhoned een toffe adventskalender die loopt vanaf nu tot en met 24 december! Vandaag is het eerste vakje geopend en daardoor maak je kans op een Google Nest Audio-speaker, een bekende slimme speaker van Google!

iPhoned-adventskalender 2020

Elke werkdag een vakje openmaken, dat klinkt toch als een plezier? En dat is precies wat we vanaf nu gaan doen met onze iPhoned adventskalender. Daardoor maak je aankomende weken elke werkdag kans op vele prijzen van allerlei fabrikanten. De actie loopt van 7 tot en met 24 december waardoor je kunt rekenen op minimaal 14 cadeaus.

Denk naast Google aan natuurlijk Apple, maar ook fabrikanten zoals Honor, Realme en Gigaset. Ook liggen er toffe prijzen in het verschiet van onder andere MediaMarkt, tink en Teufel!

Maandag 7 december: Google Nest Audio-speaker t.w.v. 99,99 euro

Vandaag, 7 december, maak je kans op een speaker van Google. Deze Nest Audio-speaker is pas net geïntroduceerd. Deze slimme speaker maakt van elk huishouden of kantoor een nog fijnere plek om te zijn of werken. De geluidskwaliteit is namelijk erg goed, zodat je kunt genieten van bijvoorbeeld Spotify of YouTube.

Natuurlijk werkt de speaker met Google Assistent, zodat je dit slimme hulpje voor allerlei vragen en commando’s gebruikt. Vraag naar je afspraken, het weer en of er file staat of niet. Tevens kun je er vaak ook andere smarthome-producten mee gebruiken. Zo zet je slimme lampen aan of uit, regel je de temperatuur via je thermostaat of open je de gordijnen automatisch.

De Google Nest Audio doen we zelf aan één van onze lezers cadeau! De adviesprijs van deze speaker bedraagt 99,99 euro.

Hoe maak ik kans op een prijs?

Vanaf 7 december moet je iPhoned goed in de gaten houden, want elke dag rond 15.00 publiceren we een nieuwsbericht op iPhoned! In zo’n artikel is een linkje te vinden naar een Google-formulier, waarin je wat vragen stellen zoals je e-mailadres, naam en een extra vraag over het te winnen product.



Je kunt meedoen tot en met 14.00 de volgende dag en vervolgens kiest de iPhoned redactie volledig random een winnaar of winnares. Daarmee nemen we zo snel mogelijk contact op en zodra dat gelegd is, maken we die persoon bekend op onze website.

Een voorbeeld:

Maandag 7 december wordt de eerste dagprijs bekend rond 15.00 uur;

Je inzending insturen kan dus tot en met 8 december 14.00 uur;

Op dinsdag 9 december openen we rond 15.00 een vakje en verschijnt er weer een los winactie-artikel. Daarin wordt de winnaar of winnares van 7 december zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.