Het laatste vakje van onze iPhoned adventskalender is geopend. Het was een groot succes en we hebben veel mensen blij gemaakt. Nog een laatste kansje wagen? Dat kan zeker, want vandaag geven we een setje gloednieuwe Apple AirPods weg.

iPhoned-adventskalender 2020

Ook op de laatste dag maak je weer kans op een toffe prijs in de iPhoned adventskalender, die als muziek in de oren klinkt. Conrad heeft namelijk Apple AirPods inclusief oplaadcase geregeld.

Omdat dit de laatste prijs is van de kalender en de kerst eraan komt, kun je meedingen tot en met 27 december. Daarna kiezen we een winnaar of winnares en die maken we uiteraard zo snel mogelijk bekend, zoals je van ons gewend bent.

Donderdag 24 december: Apple AirPods t.w.v. 179 euro

Apple AirPods zijn razend populair, en terecht. Naast de sublieme geluidskwaliteit en goede accuduur zitten ze heerlijk comfortabel. Jammer genoeg hebben de oordopjes ook een flinke prijs. Even aanschaffen is er dan ook niet altijd bij en daarom geven we nu een setje weg!

Koppelen doe je makkelijk en snel via bluetooth en kan met je iPhone, iPad, MacBook of natuurlijk een ander apparaat. Haal je ze uit het doosje en stop je ze in je oren, dan zijn ze direct verbonden en klaar voor gebruik. Bedienen kan makkelijk handsfree door Siri op te roepen met een stemcommando. Spring zo naar het volgende nummer, laat de assistent wat opzoeken op internet of bedien het volume. Ook kun je zachtjes tikken op een AirPod om zo een nummer over te slaan.

Op een volle lading kun je tot vijf uur muziek luisteren, maar er is meer. De oplaadcase bevat namelijk ook een ingebouwde accu. Zo kun je de Apple AirPods meerdere keren opladen. Al met al kun je zo maar liefst 24 uur genieten van fijne muziek, podcasts en meer.

Voor deze winactie willen we Conrad bedanken, die de Apple AirPods hebben gesponsord! De adviesprijs van deze oordopjes bedraagt 179 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.