iPhoned-adventskalender (24-12-2021): win een iRobot Roomba i3+ t.w.v. 699,99 euro!

Het laatste vakje van de iPhoned adventskalender is geopend! Deze keer pakken we nog een keer flink uit en maak je kans op een iRobot Roomba i3+ t.w.v. 699,99 euro! Veel succes!

iPhoned-adventskalender 2021: het laatste vakje!

Welkom bij het laatste vakje van de iPhoned adventskalender 2021! We pakken nog een keer flink uit en deze keer maak je kans op een iRobot Roomba i3+ robotstofzuiger t.w.v. 699,99 euro! En het mooie hiervan is? Je hebt drie dagen de tijd (tot 27 december 14:00 uur) om je in te schrijven! Doe dus snel mee!

Vrijdag 24 december: maak kans op een iRobot Roomba i3+ t.w.v. 699,99 euro!

Geef jij het stofzuigen liever uit handen? Dan is de iRobot Roomba i3+ de ideale huisgenoot voor jou! Voor deze robotstofzuiger hoef je zelfs niet eens meer op te staan. Via de iRobot HOME-app of je Google- of Alexa-spraakassistent geef je deze ’m gewoon de opdracht om (specifieke) ruimtes van je huis schoon te maken, terwijl jij op de bank deze winactie leest. Lekker makkelijk toch?

De Roomba i3+ leegt zichzelf automatisch dankzij de Clean Base® Automatic Dirt Disposal. Hierdoor hoef je maandenlang niet om te kijken naar het legen van de bak. De zak waarin het terechtkomt bevat 4 lagen allergeenblokkerend materiaal om 99% van alle pollen en schimmels op te vangen. Ideaal voor de allergie-gevoeligen onder ons dus!

Verder trekt je nieuwe huisgenoot elk hardnekkig vuil los met een 3-staps schoonmaaksysteem dat gebruikmaakt van dubbele (rubber) borstels voor alle vloertypen. Daarnaast heeft de Roomba i3+ een sterke borstel voor de randen en hoeken. Zo weet je zeker dat alle stofnesten in je huis in no-time zijn verdwenen!

Voor deze winactie willen we iRobot bedanken voor het beschikbaar stellen van de i3+! De adviesprijs bedraagt 699,99 euro.

Hoe maak ik kans op deze prijs?

Vanaf 6 december moet je iPhoned goed in de gaten houden, want elke dag rond 15.00 publiceren we een nieuwsbericht op iPhoned! In zo’n artikel is een linkje te vinden naar een Google-formulier, waarin je wat vragen stellen zoals je e-mailadres, naam en een extra vraag over het te winnen product.



Je kunt meedoen tot en met 27 december 14.00. Vervolgens kiest de iPhoned-redactie volledig random een winnaar of winnares. Daarmee nemen we zo snel mogelijk contact op en zodra dat gelegd is, maken we die persoon bekend op onze website.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2021-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.