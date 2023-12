iPhoned-adventskalender (22-12-2023): win een cadeaukaart van MediaMarkt t.w.v. 100 euro!

Het is tijd om het vakje van 22 december te openen in de iPhoned-adventskalender, die loopt tot en met 25 december. Vandaag maak je kans op een cadeaukaart van de MediaMarkt t.w.v. 100 euro. Veel succes!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhoned-adventskalender 2023

De feestdagen komen er weer aan, dus het aftellen naar Kerstmis is begonnen! En dat is precies wat we met de iPhoned-adventskalender van 2023 doen, want je maakt deze week elke werkdag kans op toffe prijzen van verschillende merken. De actie loopt van 4 tot en met 25 december, waardoor je kunt rekenen op minimaal zestien cadeaus!

Wat je kunt winnen varieert van cadeaubonnen tot de nieuwste gadgets. Iedere werkdag openen we een vakje van onze adventskalender, dus houd iPhoned deze week goed in de gaten. Vandaag gaan we verder met een nieuw vakje van de kalender, lees snel wat de prijs van vandaag is!

Vrijdag 22 december: maak kans op een cadeaukaart van de MediaMarkt t.w.v. 100 euro!

Ben je ook na de feestdagen nog op zoek naar de nieuwste gadgets? Of wil je nog op het laatste moment een kerstcadeau kopen? Dan heb je geluk, want vandaag maak je kans op een cadeaukaart van de MediaMarkt ter waarde van 100 euro! Bij de MediaMarkt kun je terecht voor al je Apple-producten, zoals iPhones, iPads, MacBooks en Apple Watches. De MediaMarkt heeft tientallen vestigingen verspreid door heel Nederland en België, dus je kunt de apparaten gemakkelijk eens uitproberen!

Je kunt de cadeaukaart natuurlijk ook voor andere producten gebruiken. Zo verkoopt de MediaMarkt accessoires voor je gadgets, maar varieert het aanbod verder van de nieuwste televisies tot de beste speakers. De voucher hoef je bij het inwisselen niet in één keer op te maken. Koop je iets met een lagere prijs dan de waarde van de cadeaukaart, dan gebruik je het overige tegoed gewoon de volgende keer!

Voor deze winactie willen we MediaMarkt bedanken voor het beschikbaar stellen van de cadeaukaart ter waarde van 100 euro!

Hoe maak ik kans op een prijs?

Vanaf 4 december moet je iPhoned goed in de gaten houden, want elke werkdag rond 15.00 uur onthullen we een nieuwe dagprijs op iPhoned! In zo’n artikel is een linkje te vinden naar een Google-formulier, waarin we wat vragen stellen zoals je e-mailadres, naam en een extra vraag over het te winnen product.



Je kunt meedoen tot en met 14.00 uur de volgende dag en vervolgens kiest de iPhoned-redactie volledig willekeurig een winnaar of winnares. Daarmee nemen we zo snel mogelijk contact op, je dient dan binnen 24 uur te reageren op onze mail. Zodra we contact hebben gehad met de winnaar of winnares, maken we die persoon bekend op onze website. Doe mee met het formulier hieronder:

Alles over de iPhoned-adventskalender 2023

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2023-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen (met antwoorden) en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.