Vandaag een mooi pakket met twee toffe prijzen in één! Je maakt in de iPhoned adventskalender namelijk kans op een Honorduo. Naast de fijne Honor Watch ES, wordt ook een setje Honor Magic Earbuds bijgeleverd. Dubbel genieten dus! Hoe je meedoet, lees je hier!

iPhoned-adventskalender 2020

Een nieuwe week en dat betekent dat we nog enkele prijzen weg te geven hebben. Vandaag is het 21 december en we hebben zojuist weer een vakje open gedaan van de iPhoned adventskalender. Fabrikant Honor heeft een mooi pakket samengesteld, dat bestaat uit twee toffe prijzen. Zo maak je kans op een smartwatch én een setje draadloze oordoppen.

Bovendien is de winnaar van het CyberGhost VPN-abonnement (de prijs van 18 december) bekend. De winnaar is: Amir uit Zoetermeer. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Maandag 21 december: Honor-pakket t.w.v. 188 euro

Een dubbele prijs vandaag, want als je wint, dan krijg je twee prijzen toegestuurd! De eerste is de Honor Watch ES, een smartwatch met 1,64 inch amoled-scherm. Synchroniseren doe je met de te downloaden iOS-app en uiteraard kun je ook allerlei info op het horloge zelf zien. Handig voor tijdens het sporten, slaap of om je hartslag te meten.

Dat is niet alles, want ook vind je een setje Honor Magic Earbuds in het pakket. Deze volledig draadloze oordopjes beschikken ook over hybride actieve ruisonderdrukking. Zo kun je je echt even focussen op werk of wegdromen bij jouw favoriete muziek. Het doosje om ze in te bewaren en (eventueel) vervoeren, bevat ook een ingebouwde accu. Zo kun je de dopjes meerdere keren opladen. Bedienen gaat makkelijk en snel via aanrakingen van de Earbuds. Verbinding met je iPhone, iPad of ander apparaat leg je trouwens makkelijk en snel via bluetooth.

Voor deze winactie willen we Honor bedanken, die het prijzenpakket hebben gesponsord! De adviesprijs van dit duo bedraagt 188 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.