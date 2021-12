iPhoned-adventskalender (21-12-2021): win een jaarabonnement op Foodies t.w.v. 50 euro!

Ook vandaag openen weer een nieuw vakje in onze adventskalender die loopt vanaf 6 tot en met 24 december. Deze keer maak je kans op een Foodies jaarabonnent t.w.v. 50 euro! Je maakt vandaag overigens niet een, maar drie keer kans op deze prijs!

iPhoned-adventskalender 2021

Elke werkdag een kans op een prijs, dat klinkt toch prima? En dat is precies wat we met onze iPhoned-adventskalender doen. Hiermee maak je deze week elke werkdag kans op vele prijzen van allerlei fabrikanten. De actie loopt van 6 tot en met 24 december waardoor je kunt rekenen op minimaal 15 cadeaus.

Vandaag geven we drie keer een jaarabonnement op Foodies weg!

Dinsdag 21 december: maak kans op een Foodies jaarabonnement t.w.v. 50 euro!

Is de keuken jouw favoriete plek in het huis? Vind je het leuk om vrienden, familie en jezelf te verrassen met lekkere en bijzondere gerechten? Ben je op zoek naar culinaire inspiratie, uitdaging én wil je graag meer lezen over koken en eten?

Dan is dit jaarabonnement op het culinaire magazine Foodies, het kerstcadeau voor jou.

De recepten in Foodies zijn altijd maakbaar, maar ze dagen je ook uit om je culinaire grenzen te verleggen. Het magazine laat je kennismaken met nieuwe ingrediënten, en je lees precies waar je ze kunt halen. De Foodies-kok legt de bereidingswijze zo helder uit, dat je bijzondere gerecht niet kan mislukken.

Door mee te doen maak je kans een van de drie jaarabonnementen op Foodies die we vandaag weggeven.

Voor deze winactie willen we Foodies bedanken voor het beschikbaar stellen van het jaarabonnement ter waarde van 50 euro.

Hoe maak ik kans op een prijs?

Vanaf 6 december moet je iPhoned goed in de gaten houden, want elke dag rond 15.00 publiceren we een nieuwsbericht op iPhoned! In zo’n artikel is een linkje te vinden naar een Google-formulier, waarin je wat vragen stellen zoals je e-mailadres, naam en een extra vraag over het te winnen product.



Je kunt meedoen tot en met 14.00 de volgende dag en vervolgens kiest de iPhoned redactie volledig random een winnaar of winnares. Daarmee nemen we zo snel mogelijk contact op en zodra dat gelegd is, maken we die persoon bekend op onze website.

Een voorbeeld:

Maandag 6 december werd de eerste dagprijs bekend gemaakt rond 15.00 uur;

Je inzending insturen kon dus tot en met 7 december 14.00 uur;

Op dinsdag 7 december openden we rond 15.00 een nieuw vakje in de overzichtspagina en verscheen er weer een los winactie-artikel op iPhoned;

Op de overzichtspagina van de adventskalender zijn de namen van de winnaars te vinden.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2021-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.