iPhoned-adventskalender 2023: iedere werkdag een nieuwe prijs!

Het is tijd voor de iPhoned-adventskalender van 2023! Daarmee maak je (bijna) elke werkdag in december kans op een toffe prijs. Wij vertellen je hoe dat werkt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhoned-adventskalender 2023: elke werkdag prijs

December is aangebroken en dat betekent dat het aftellen met de iPhoned-adventskalender kan beginnen! Van 4 tot en met 25 december maak je elke werkdag kans op een leuke prijs. Wat je kan winnen houden we natuurlijk nog even geheim, maar het varieert van cadeaubonnen tot de tofste gadgets.

Iedere werkdag opent er een vakje van de onderstaande kalender, dus houd iPhoned komende weken goed in de gaten. Ben je benieuwd hoe kans maakt op de toffe prijzen bij de iPhoned-adventskalender van 2023? Lees dan snel verder!

iPhoned-adventskalender 2023

Win een slimme buitencamera van Netatmo! Doe mee! Maandag 11 Nooit meer naar de bioscoop Maandag 18 Warm welkom Woensdag 20 Waar luister jij naar? Woensdag 13 Al je series op één plek Woensdag 6 De lekkerste recepten Dinsdag 19 Nooit meer iets kwijt Dinsdag 12 In de roos Dinsdag 5 Bouwen maar! Donderdag 21 Ik ga op reis en ik neem mee … Vrijdag 8 Magie in je huis Maandag 25 Nog even geduld … Donderdag 14 De tofste gadgets Vrijdag 22 Waar ben jij nog naar op zoek? Woensdag 15 Wie is daar? Donderdag 7 Achter slot en grendel

Hoe vaak maak ik kans op een prijs?

Van 4 tot 25 december opent er elke werkdag een vakje, waarbij je dagelijks mee kunt doen. Wat je kunt winnen? Op de lijst staat van alles en voor ieder wat wils! Merken die meedoen met de iPhoned-adventskalender 2023 zijn onder andere GSMpunt, Amac, ring en MediaMarkt.

Om mee te doen dien je 16 jaar of ouder te zijn. Per vakje kun je één keer meedoen, het is dus niet toegestaan om meerdere keren op dezelfde winactie te reageren. Elke dag kan je opnieuw meedoen met hetzelfde e-mailadres. Gebruik je hetzelfde adres meerdere keren bij dezelfde winactie, dan wordt deze uitgesloten van die winkans. In totaal maak je maar liefst zestien keer kans op een prijs!

Hoe doe ik mee aan de iPhoned-adventskalender?

Vanaf 4 december moet je iPhoned elke werkdag goed in de gaten houden. Rond 15.00 uur wordt er namelijk een vakje geopend en verschijnt er een los winactie-artikel op onze website. Daarin vind je een link naar een formulier, waarin we enkele vragen stellen zoals je naam, mailadres en zo af en toe een extra vraag.

Meedoen kan tot en met 14.00 uur de volgende dag, waardoor je ruim de tijd hebt om je in te schrijven. We kiezen dan direct een winnaar of winnares en maken die ook zo snel mogelijk bekend op iPhoned. Daarvoor nemen we contact met die persoon op, zodat we verschillende gegevens kunnen verifiëren. Houd je mailbox daarom goed in de gaten (controleer ook je spam!) en reageer binnen 24 uur als je de gelukkige winnaar bent. Reageer je niet op tijd? Dan kiezen we een nieuwe winnaar.

Een voorbeeld:

Maandag 4 december maken we de eerste dagprijs bekend rond 15.00 uur;

Meedoen met de eerste dagprijs kan tot en met 5 december 14.00 uur;

Op dinsdag 5 december maken we de tweede dagprijs bekend rond 15.00 uur.

Dan wordt ook de winnaar of winnares van de winactie van 4 december bekendgemaakt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Blijf iedere dag op de hoogte van de prijzen

Om te weten wat er dagelijks te winnen is, is het slim om je in te schrijven voor de dagelijkse iPhoned-nieuwsbrief. Zo verschijnt niet alleen het laatste nieuws in je mail rond 07.00 uur, maar ook wat er die dag te winnen valt. Je hebt dan nog genoeg tijd om die dag mee te doen met de actie (tot 14.00 uur)!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Veelgestelde vragen