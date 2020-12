De eerste iPhoned-adventskalender is voorbij en het was een groot succes! Met tientallen prijzen, duizenden deelnemers en veel blije winnaars mogen we dat wel zeggen. In dit artikel zetten we alle winnaars nog even op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

iPhoned-adventskalender: groot eerste succes

Het was afgelopen jaar op meerdere vlakken een raar jaar, maar ook gebeurden er allemaal mooie dingen. Denk daarbij aan toffe aankondigingen op Apple-gebied en allerlei mooie winacties op iPhoned. Ook was 2020 het jaar van de eerste iPhoned-adventskalender en dat was een groot succes!

Zo gaven we verschillende wearables en weg, maar ook een waardebon, draadloze oordopjes, koptelefoons en een VPN-abonnement. Ook verschillende smart home-apparatuur, een Apple TV en setje AirPods kwamen voorbij. Uiteraard willen we alle sponsoren bedanken, maar natuurlijk ook jullie, onze trouwe iPhoned-lezers! Thanks!

Heb je in december geen prijs gewonnen? Jammer natuurlijk, maar wees gerust! Ook in 2021 hebben we op iPhoned weer allerlei winacties, waardoor je gewoon weer een kansje kunt wagen. Details daarover kunnen we nog niet kwijt, maar houd ons ook volgend jaar weer goed in de gaten.

Prijswinnaars en gewonnen prijzen

#7 december – Google Nest Audio – Sjoerd uit Hengelo

#8 december – Gigaset-smarthomepakket – Jeffrey uit Den Helder

#9 december – Honor Magic Earbuds – Rob uit Panningen

#10 december – Gigaset smarthome-pakket – Nico uit Nootdorp

#11 december – Xiaomi Mi Band 5’s – Auke en Merel



#14 december – Slimme thermostaat – Paula uit Sliedrecht

#15 december – Apple TV – Marja uit Almere

#16 december – Mediamarkt-cadeaubon – Daan uit Amersfoort

#17 december – Honor Watch ES – Jan uit Klazienaveen

#18 december – CyberGhost VPN-abbo – Amib uit Zoetermeer



#21 december – Honor 2-in-1-pakket – Ruben uit Heerlen

#22 december – Gigaset outdoor-camera – Jos uit Tilburg

#23 december – Teufel-koptelefoon – Louis uit Lisse

#24 december – Apple AirPods – Dennis uit Zeist

Namens het hele iPhoned-team: onwijs bedankt voor het meedoen en alle reacties en likes op onze social media-kanalen voor deze grootse winactie!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Apple, iPhones en winacties? Schrijf je dan even in voor de nieuwsbrief, of download de iPhoned-app. Zo ben je altijd op de hoogte, ook van onze (aankomende) winacties!