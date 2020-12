De tijd bekijken, activiteiten bijhouden, gezette stappen checken, je slaapniveau bijhouden, hartslag meten en dat in een wearable met hip design? Vandaag maak je bij de iPhoned adventskalender kans op de Honor Watch ES.

iPhoned-adventskalender 2020

Een nieuwe dag, dus weer een nieuwe winkans in de iPhoned adventskalender. Het is tijd voor een toffe wearable in de vorm van de Huawei Watch ES. Deze slimme tracker ziet er niet alleen stijlvol uit, maar zit ook bomvol fijne functies.

Bovendien is de winnaar van de MediaMarkt-cadeaukaart (de prijs van 16 december) bekend. De winnaar is: Daan uit Amersfoort. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Donderdag 17 december: Honor Watch ES t.w.v. 89 euro

Zo is het scherm van de Honor Watch ES 1,64 inch groot. Het gaat om een amoledschermpje met een hoge resolutie. Door die combinatie spatten kleuren van het display af en oogt alles scherp. Zo zie je direct de tijd, gezette stappen of andere informatie. Het bandje is gemaakt van siliconen, zodat deze niet irriteert om de pols.

De Watch ES zit boordevol sensoren om zo je slaap-, sportactiviteiten of gezette stappen bij te houden. Koppelen doe je makkelijk met de iOS-app en daarin kun je ook nog meer details zien over hoe jouw dag (of nacht) eruit zag. Ook zet je snel een timer, gebruik je de stopwatch of bekijk je het weer.

Het apparaatje is dus van alle markten thuis, is vederlicht en gaat op een enkele acculading tot tien dagen mee. Al met al een fijne wearable en mooie dagprijs in de iPhoned adventskalender dus! Succes!

Voor deze winactie willen we Honor bedanken, die de Honor Watch hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartwatch bedraagt 89 euro.

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.