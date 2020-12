Ben je ergens voor aan het sparen of heb je iets op het oog, maar vind je het te duur? Doe dan vandaag zeker mee met de iPhoned adventskalender! Je maakt namelijk kans op een cadeaubon van MediaMarkt.

iPhoned-adventskalender 2020

Het is woensdag 16 december en de werkweek is (voor veel mensen) alweer halverwege. We hebben weer een vakje geopend van de iPhoned adventskalender en daarachter was weer een mooie prijs te vinden. Je kunt namelijk een waardebon winnen van MediaMarkt!

Woensdag 16 december: MediaMarkt-cadeaukaart t.w.v. 100 euro

De MediaMarkt heeft tientallen vestigingen verspreid door heel Nederland (en België). Je kunt daar normaliter terecht voor al je Apple-producten zoals iPhones, iPads, Macbooks en accessoires. Nu is dat even niet het geval vanwege de coronacrises. maar uiteraard kun je gewoon online je bestelling plaatsen, waarna deze snel thuis bij jou geleverd wordt.

MediaMarkt is een geautoriseerde verkoper van Apple-producten, waardoor je zeker weet dat je altijd de goede keuze maakt. De prijs van vandaag is een cadeaubon, die je natuurlijk ook voor allerlei andere producten kunt gebruiken. Zo kun je denken aan accessoires, games, televisies of witgoed. De voucher hoef je trouwens niet in een keer op te maken. Koop je iets van minder dan de waarde, dan gebruik je het overige tegoed gewoon de volgende ronde!

Voor deze winactie willen we MediaMarkt bedanken, die de cadeaukaart hebben gesponsord!

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.