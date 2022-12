iPhoned-adventskalender (15-12-2022): win een Winmau Blade 6 Triple Core dartbord van DartsKing t.w.v. 95,95 euro!

Het is tijd om weer een nieuw vakje te openen in onze iPhoned-adventskalender, die loopt vanaf 5 tot en met 23 december. Vandaag maak je kans op een Winmau Blade 6 Triple Core dartbord van DartsKing ter waarde van 95,95 euro!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhoned-adventskalender 2022

De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat het aftellen naar Kerstmis is begonnen! En dat is precies wat we met onze iPhoned-adventskalender doen: aankomende weken maak je elke werkdag kans op vele prijzen van allerlei fabrikanten. De actie loopt van 5 tot en met 23 december, waardoor je kunt rekenen op minimaal 15 cadeaus.

Wat je kan winnen varieert van cadeaubonnen tot de nieuwste gadgets. Iedere werkdag openen we een vakje van de onderstaande kalender, dus houd iPhoned de komende weken goed in de gaten.

Donderdag 15 december: maak kans op de Winmau Blade 6 Triple Core van DartsKing t.w.v. 95,95 euro!

Vanavond start het WK Darts en daarom geven we een Winmau Blade 6 Triple Core dartbord van DartsKing weg! Dit dartbord zie je de komende weken ook schitteren op televisie, want het hoogwaardige dartbord wordt gebruikt bij de wedstrijden van het wereldkampioenschap darts. Het ijzerdraad van de Winmau Blade 6 Triple Core is zeer dun. Dit ziet er niet alleen esthetisch goed uit, maar je hebt ook zelden last van bouncers waarbij de pijlen terugkaatsen.

De Winmau Blade 6 Triple Core blinkt ook uit in levensduur. Het dartbord is gemaakt van een hoge kwaliteit sisal en de vezels hebben een geweldig zelfherstellend vermogen. Hierdoor blijft het dartbord er lang goed uitzien – ook als je de smaak te pakken hebt en dagelijks staat te gooien!

Voor deze winactie willen we DartsKing bedanken voor het beschikbaar stellen van de Winmau Blade 6 Triple Core dartbord t.w.v. 95,95 euro!

Hoe maak ik kans op een prijs?

Vanaf 5 december moet je iPhoned goed in de gaten houden, want elke werkdag rond 15.00 uur publiceren we een nieuwsbericht op iPhoned! In zo’n artikel is een linkje te vinden naar een Google-formulier, waarin we wat vragen stellen zoals je e-mailadres, naam en een extra vraag over het te winnen product.



Je kunt meedoen tot en met 14.00 uur de volgende dag en vervolgens kiest de iPhoned-redactie volledig willekeurig een winnaar of winnares. Daarmee nemen we zo snel mogelijk contact op en zodra dat gelegd is, maken we die persoon bekend op onze website. Doe mee met het formulier hieronder:

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2022-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.