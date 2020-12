Een heerlijk verwarmd huis of kantoor is natuurlijk fijn in deze donkere dagen. Daarom maak je vandaag bij iPhoned kans op een slimme thermostaat van tado°. Hoe je deze mooie prijs kunt winnen? Dat check je hier!

iPhoned-adventskalender 2020

De eerste prijzen van de iPhoned adventskalender van 2020 hebben we vorige week al weggegeven, maar tot en met 24 december hebben we nog veel meer voor jullie in petto. Vandaag maak je kans op een slimme thermostaat om overal en altijd de temperatuur te kunnen regelen.

Bovendien zijn de winnaars van de Xiaomi Mi Band 5 (de prijs van 11 december) bekend. De winnaars zijn: Auke uit Sneek en Merel uit Nieuwendijk. Gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs! Hij komt zo snel mogelijk jullie kant op.

Maandag 14 december: Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+ incl. Bridge t.w.v. 199,99 euro

Zeg je slim huis of kantoor, dan zeg je tado°. De fabrikant maakt allerlei slimme apparatuur, waaronder thermostaten. De starterkit V3+ biedt alles wat je nodig hebt om te beginnen met slim verwarmen. Zo bespaar je niet alleen energiekosten, maar je verhoogt ook het leefcomfort.

De thermostaat regelt de vloerverwarming of centrale verwarming, precies wanneer jij dat wilt. Aansturing daarvan gaat makkelijk via de eigen app, zelf ingestelde schema’s of via Apple HomeKit. Installeren is kinderlijk eenvoudig en het pakket wordt geleverd inclusief basisstation. Wil je later nog meer slimme apparatuur van de fabrikant aanschaffen, dan koppel je dat dus allemaal makkelijk aan elkaar.

Voor deze winactie willen we tink bedanken, die de tado° Thermostaat Starter Kit V3+ incl. bridge hebben gesponsord! De adviesprijs van deze slimme thermostaat starterkit bedraagt 199,99 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.