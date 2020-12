De Mi Band 5 is de meest geavanceerde fitnesstracker van Xiaomi tot nu toe. Vandaag maak je kans om deze slimme wearable te winnen bij iPhoned. Daarbij geven we er niet eentje weg, maar twee. Je maakt dus meer kans! Zo doe je mee.

iPhoned-adventskalender 2020

De eerste week vol winkansen is bijna voorbij, maar ook vandaag is er weer een vakje geopend. Dan hebben we het natuurlijk over de iPhoned adventskalender van 2020. De Chinese fabrikant Xiaomi maakt allerlei producten, waaronder smartphones, oordopjes, smarthome-apparatuur, elektrische steppen en wearables. Vandaag maak je kans op de Mi Band 5-fitnesstracker. Daar geven we er twee van weg, dubbele winkans dus!

Vrijdag 11 december: Xiaomi Mi Band 5 t.w.v. 39,95 euro

De Mi Band 5 van Xiaomi is een erg interessante fitnesstracker. De wearable is vederlicht, dus als je ‘m draagt heb je dat niet eens door. Vergis je echter niet, want het apparaatje is voorzien van allerlei interessante functies.

Zo kun je denken aan het relatief grote oled-scherm waarop je binnenkomende notificaties en andere info checkt. Denk aan het aantal gezette stappen, je hartslag of uiteraard de tijd en datum. Meer info zien kan makkelijk en snel via de eigen Mi Fit-app van de fabrikant.

De Xiaomi Mi Band 5 kan ook je stressniveau meten of work-outs bijhouden. Daarnaast is de tracker stof- en waterdicht en opladen doe je makkelijk en snel via de magnetische kabel. Op een volle lading kun je zo weer tot weken vooruit, heerlijk toch!

Voor deze winactie willen we Xiaomi bedanken, die de Mi Band 5 hebben gesponsord! De adviesprijs van deze wearable bedraagt 39,95 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.