Interesse in een slimmer huis of kantoor? De dagprijs is een smarthome-pakket van Gigaset, waarmee je dat kunt regelen. Hoe je precies meedoet en wat de prijs exact is, lees je hier.

iPhoned-adventskalender 2020

Vandaag, 10 december, maak je weer kans op een nieuwe prijs in de iPhoned adventskalender. Fabrikant Gigaset maakt niet alleen telefoons en smartphones, maar richt haar pijlen ook op smarthome-apparatuur. Met de prijs van vandaag maak je een gekozen ruimte direct wat slimmer en bedien je bepaalde apparatuur makkelijk op afstand.

Bovendien is de winnaar van het realme-goodiepakket bekend (de prijs van 9 december) bekend. De winnaar is: Rutger uit Akkrum. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Donderdag 10 december: Gigaset smarthome-pakket t.w.v. 99,99 euro

Gigaset biedt een basispakket aan om je huis, kantoor of een andere ruimte slimmer te maken. In het pakket vind je een basisstation en twee slimme stekkers. Op die stekkers sluit je bijvoorbeeld een lamp aan of een ander apparaat.

Bedienen doe je vervolgens makkelijk via de eigen applicatie die er ook is voor iOS of via Google Home. Stel schema’s samen of regel op afstand de verlichting of verwarming van de gekozen ruimte. Al met al een fijne combinatie van producten, die uiteraard ook uit te breiden is met verschillende andere apparatuur.

Voor deze winactie willen we Gigaset bedanken, die het pakket hebben gesponsord! De adviesprijs van dit smart home-pakket bedraagt 99,99 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze iPhoned-adventskalender? Bekijk dan ons iPhoned-adventskalender 2020-overzicht. Daarin vind je onze prachtige kalender, alle veelgestelde vragen en antwoorden en de volledige lijst van winnaars en winnaressen.