Heb je een iPhone 11 en last van een scherm dat niet reageert? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat Apple gratis je scherm vervangt. Lees hier hoe je in aanmerking komt voor deze gratis reparatie- en vervangingsservice.

Lees verder na de advertentie.

Apple start iPhone 11 vervangingsprogramma voor haperend scherm

Sommige iPhone 11-toestellen die tussen september 2019 en mei 2020 zijn geproduceerd, hebben problemen met een haperend en niet-reagerend scherm. Om deze reden lanceert Apple een gratis vervangingsprogramma.

Apple geeft aan dat het scherm van de iPhone 11 soms niet reageert. Het bedrijf geeft echter geen verdere verklaring over de precieze oorzaak van deze haperingen. Wel roept het bedrijf eigenaren op om te controleren of ze in aanmerking komen voor gratis vervanging. iPhone 11-bezitters kunnen dit checken door het serienummer van de iPhone 11 op de ondersteuningspagina van Apple in te voeren.

Alleen iPhone 11-modellen die tussen de periode september 2019 en mei 2020 zijn geproduceerd, maken deel uit van het vervangingsprogramma. Andere modellen, waaronder de iPhone 11 Pro en iPhone Pro Max, vallen buiten de boot.

Gratis iPhone 11 vervangingsprogramma of recht op terugbetaling

Zoals altijd kunnen eigenaren met een getroffen toestel kiezen tussen drie routes. Je kunt een door Apple erkende reparatiedienst zoeken, een afspraak maken bij een Apple-winkel of, als je het huis niet kunt verlaten, contact opnemen met Apple Support en zo een verzendservice regelen.

Heb je zelf al het scherm van je iPhone 11 laten vervangen of repareren? Dan is het ook mogelijk om een terugbetaling te ontvangen. Neem in dat geval contact op met Apple Support om het proces te starten.

Zo vind je het serienummer van je iPhone

De plek waar je het serienummer van je iPhone kunt vinden, verschilt soms per model. Het serienummer van je iPhone 11 kun je ontdekken via Instellingen:

Ga naar Instellingen en tik daar op Algemeen; Tik op Info; In dit scherm kun je het serienummer vinden. Het kan zijn dat je hiervoor nog een stukje omlaag moet scrollen.

Meer over Apple