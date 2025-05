Apple werkt aan iPhone zonder randen en een véél betere batterij

Apple werkt naar verluidt aan een nieuw ontwerp voor de 20e versie van de iPhone, met een scherm zonder randen en een verbeterde batterij.

iPhone zonder randen en een betere batterij

Volgens het Koreaanse ETNews overweegt Apple een radicaal nieuw ontwerp voor de iPhone ter ere van de 20e verjaardag. Apple zou voor de iPhone van 2027 gebruik willen maken van een schermtechniek die niet alleen over de linker- en rechterrand heen gaat, zoals bij sommige huidige smartphones, maar ook langs de boven- en onderrand. Dit zou moeten zorgen voor een nieuwe visuele ervaring waarbij inhoud naadloos over alle randen van het apparaat wordt weergegeven.

Dit bericht komt vlak na een rapport van Bloomberg, waarin staat dat Apple van plan is om een grotendeels glazen, gebogen iPhone zonder uitsparingen in het display uit te brengen. The Information citeerde vorige week ook al meerdere bronnen die beweren dat ten minste één nieuw iPhone-model dat in 2027 op de markt komt, een echt randloos scherm zal hebben. Bloomberg meldde eerder dat dit een Pro-model zou zijn in de iPhone-serie van 2027.

Als deze berichten kloppen, is het een van de belangrijkste ontwerpveranderingen in de geschiedenis van de iPhone sinds de iPhone X ter ere van de 10e verjaardag. Apple nam toen afscheid van de thuisknop en introduceerde een nieuwe navigatie-interface.

Zuiniger en meer energie

Naar verluidt wil Apple ook een nieuwe OLED display drivertechniek ontwikkelen die de energie-efficiëntie van het scherm aanzienlijk moet verbeteren. Dat is iets wat steeds belangrijker wordt naarmate smartphones dunner worden en verbeterde AI-functies meer stroom verbruiken. Het gerucht zegt dat de iPhone ter ere van de 20e verjaardag mogelijk een pure siliciumbatterij krijgt in plaats van een grafietbatterij. Daar kan veel meer energie in worden opgeslagen.

Camera en sensoren onder het scherm

Voor het realiseren van een iPhone zonder randen en een betere batterij is het noodzakelijk dat Apple camera, speakers en sensoren onder het scherm plaatst. The Information meldde de afgelopen week al dat de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden uitgerust met Face ID onder het scherm. Er blijft op die toestellen dan alleen een klein gaatje over voor de camera aan de voorkant.

Een ander punt van zorg bij een vierzijdig gebogen scherm is bescherming, aangezien het buigen van het scherm aan alle zijden veel kwetsbare plekken oplevert. Daarbij brengt het ontwerp mogelijk ook grote veranderingen in de gebruikersinterface met zich mee. Als de berichten over een iPhone zonder randen en een verbeterde batterij kloppen, heeft Apple de komende twee jaar een aantal grote uitdagingen in zowel hard- als software.